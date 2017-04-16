Мейвезер может заработать более 100 миллионов, а МакГрегор - 75 миллионов за их бой - президент UFC

Дана Уайт подчеркнул, что договоренности о бое пока нет.
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Фото с сайта MMA Fighting
Президент UFC Дана Уайт озвучил ожидаемые гонорары участников потенциального боя между 12-кратным экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором.
"В ближайшие пару дней мы встретимся с МакГрегором и его командой. А затем я пару дней проведу за закрытыми дверями с командой Мейвезера. Гонорары зависят от того, насколько успешны будут продажи боя. Если все пройдет так успешно, как я ожидаю, то Флойд сможет забрать более 100 миллионов, а Конор - 75 миллионов.
Флойд считает себя главной стороной переговоров и ожидает забрать большую часть. Мы пока это не обсуждали. Я хотел бы сначала поговорить с МакГрегором, потому что у нас с ним контракт. Имеется ли огромный смысл для нас в таком бое? На самом деле нет. Но тем не менее, как я уже говорил много раз, Конор много раз нас выручал, проводя громкие бои, и я решу для него эту задачу.
Этот бой будет не по правилам UFC, а по правилам бокса, никакой связи с UFC это иметь не будет. Очевидно, что наш бренд будет лишь участвовать в промоушене, ведь Конор - наш человек. Одно из правил нашего успеха как бренда заключается в том, что мы всегда проводили те бои, которые хотели видеть люди. Ни у кого нет сомнений, что люди хотят увидеть этот бой. Я приложу все усилия, чтобы воплотить этот план в жизнь", - цитирует Уайта mmafighting.com.
Ранее сообщалось, что спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя между Мейвезером и МакГрегором. Сам ирландец уже начал подготовку к бою, который может состояться в сентябре. По другим источникам, арена T-Mobile в Лас-Вегасе была зарезервирована на 10 июня для этого боя.
"В ближайшие пару дней мы встретимся с МакГрегором и его командой. А затем я пару дней проведу за закрытыми дверями с командой Мейвезера. Гонорары зависят от того, насколько успешны будут продажи боя. Если все пройдет так успешно, как я ожидаю, то Флойд сможет забрать более 100 миллионов, а Конор - 75 миллионов.
Флойд считает себя главной стороной переговоров и ожидает забрать большую часть. Мы пока это не обсуждали. Я хотел бы сначала поговорить с МакГрегором, потому что у нас с ним контракт. Имеется ли огромный смысл для нас в таком бое? На самом деле нет. Но тем не менее, как я уже говорил много раз, Конор много раз нас выручал, проводя громкие бои, и я решу для него эту задачу.
Этот бой будет не по правилам UFC, а по правилам бокса, никакой связи с UFC это иметь не будет. Очевидно, что наш бренд будет лишь участвовать в промоушене, ведь Конор - наш человек. Одно из правил нашего успеха как бренда заключается в том, что мы всегда проводили те бои, которые хотели видеть люди. Ни у кого нет сомнений, что люди хотят увидеть этот бой. Я приложу все усилия, чтобы воплотить этот план в жизнь", - цитирует Уайта mmafighting.com.
Ранее сообщалось, что спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя между Мейвезером и МакГрегором. Сам ирландец уже начал подготовку к бою, который может состояться в сентябре. По другим источникам, арена T-Mobile в Лас-Вегасе была зарезервирована на 10 июня для этого боя.