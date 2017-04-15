Один из лучших бойцов UFC записал на свой счет десятую защиту титула кряду

Его соперником был бразилец Вилсон Рейс.
Вчера 12:07
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Фото с сайта expertmma.ru
В Канзас-Сити состоялся турнир UFC on FOX 24, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Вилсоном Рейсом. Победу, благодаря рычагу локтя, в третьем раунде одержал Джонсон, который записал на свой счет десятую защиту титула кряду, пишет "Чемпионат".
Результаты турнира:
Деметриус Джонсон (26-2-1, UFC 14-1-1) - Вилсон Рейс (22-7, UFC 6-3)
Роуз Намаюнас (6-3, UFC 4-2) - Мишель Уотерсон (14-5, UFC 2-1)
Роналду Соуза (24-5, UFC 7-2) - Роберт Уиттакер (18-4, UFC 9-2)
Джереми Стефенс (25-14, UFC 12-13) - Ренату Мойкану (11-0-1, UFC 3-0)
Патрик Уильямс (8-5, UFC 1-2) - Том Дюкесной (15-1, UFC 1-0)
Александр Волков (28-6, UFC 2-0) - Рой Нельсон (22-14, UFC 9-10)
Бобби Грин (23-8, UFC 4-3) - Рашид Магомедов (20-2, UFC 5-1)
Тим Эллиот (14-7-1, UFC 2-6) - Луис Смолка (12-3, UFC 6-3)
Алджамейн Стерлинг (13-2, UFC 5-2) - Аугусто Мендес (6-2, UFC 1-2)
Девин Кларк (8-1, UFC 2-1) - Джейк Колье (10-4 UFC 2-3)
Энтони Смит (26-12, UFC 3-2) - Эндрю Санчес (9-3, UFC 2-1)
Зак Каммингс (21-5, UFC 6-2) - Натан Кой (15-7, UFC 1-2)
Эшли Эванс-Смит (5-2, UFC 2-2) - Кетлен Виера (8-0, UFC 2-0)
Полужирным выделены победители турнира.
Результаты турнира:
Деметриус Джонсон (26-2-1, UFC 14-1-1) - Вилсон Рейс (22-7, UFC 6-3)
Роуз Намаюнас (6-3, UFC 4-2) - Мишель Уотерсон (14-5, UFC 2-1)
Роналду Соуза (24-5, UFC 7-2) - Роберт Уиттакер (18-4, UFC 9-2)
Джереми Стефенс (25-14, UFC 12-13) - Ренату Мойкану (11-0-1, UFC 3-0)
Патрик Уильямс (8-5, UFC 1-2) - Том Дюкесной (15-1, UFC 1-0)
Александр Волков (28-6, UFC 2-0) - Рой Нельсон (22-14, UFC 9-10)
Бобби Грин (23-8, UFC 4-3) - Рашид Магомедов (20-2, UFC 5-1)
Тим Эллиот (14-7-1, UFC 2-6) - Луис Смолка (12-3, UFC 6-3)
Алджамейн Стерлинг (13-2, UFC 5-2) - Аугусто Мендес (6-2, UFC 1-2)
Девин Кларк (8-1, UFC 2-1) - Джейк Колье (10-4 UFC 2-3)
Энтони Смит (26-12, UFC 3-2) - Эндрю Санчес (9-3, UFC 2-1)
Зак Каммингс (21-5, UFC 6-2) - Натан Кой (15-7, UFC 1-2)
Эшли Эванс-Смит (5-2, UFC 2-2) - Кетлен Виера (8-0, UFC 2-0)
Полужирным выделены победители турнира.