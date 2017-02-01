Думаю, Ронда Роузи закончила карьеру - президент UFC

31 декабря экс-чемпионка потерпела второе поражение кряду, проиграв нокаутом за 48 секунд.
1 февраля 15:16
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Фото с сайта аllboxing.ru
Президент UFC Дана Уайт считает, что не стоит ждать возвращения в бои экс-чемпионки организации Ронды Роузи, которую он когда-то называл главной звездой промоушена. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.
"Если бы сейчас говорил с Рондой, то я бы не посоветовал ей продолжать драться, - заявил Уайт. - Я думаю, что, вероятно, она закончила (карьеру). Она собирается закончить с этим и начать жить за пределами боев. Она слишком любила соперничество, и ее карьера и послужной список значили для нее все. Затем, после поражения, она начала говорить: "Какого черта я делаю? Это вся моя жизнь - она состоит из этого? Я хочу попробовать другие вещи".
Я думаю, она теперь занимается другими делами, у нее есть много денег. Она уже никогда не будет нуждаться в деньгах. Если только вы не тратите деньги, как Флойд Мейвезер, то вы никогда не будете нуждаться в деньгах, учитывая, что у вас их столько, сколько у Ронды. Я счастлив за нее. Она изменила мир. Она открыла женщинам дорогу в ММА. Она участвовала в самом большом бое в истории женского ММА. Надеюсь, что эти рекорды смогут быть побиты".
Напомним, 31 декабря Роузи на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней американки это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
"Если бы сейчас говорил с Рондой, то я бы не посоветовал ей продолжать драться, - заявил Уайт. - Я думаю, что, вероятно, она закончила (карьеру). Она собирается закончить с этим и начать жить за пределами боев. Она слишком любила соперничество, и ее карьера и послужной список значили для нее все. Затем, после поражения, она начала говорить: "Какого черта я делаю? Это вся моя жизнь - она состоит из этого? Я хочу попробовать другие вещи".
Я думаю, она теперь занимается другими делами, у нее есть много денег. Она уже никогда не будет нуждаться в деньгах. Если только вы не тратите деньги, как Флойд Мейвезер, то вы никогда не будете нуждаться в деньгах, учитывая, что у вас их столько, сколько у Ронды. Я счастлив за нее. Она изменила мир. Она открыла женщинам дорогу в ММА. Она участвовала в самом большом бое в истории женского ММА. Надеюсь, что эти рекорды смогут быть побиты".
Напомним, 31 декабря Роузи на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней американки это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.