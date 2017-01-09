UFC официально объявила о следующем бое Хабиба Нурмагомедова

Поединок состоится в Лас-Вегасе.
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Фото с сайта bloodandsweat.ru
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведет поединок 4 марта с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится в Лас-Вегасе.
Как сообщает allboxing.ru, о подписании контрактов объявили в UFC. Бой продлится пять раундов, победитель получит пояс временного чемпиона в легкой весовой категории.
Тем временем Хабиб Нурмагомедов вылетел в США для начала тренировок к бою.