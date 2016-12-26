Казахстанец Шавкат Рахмонов проведет бой с чемпионом M-1 на турнире в Москве

Соперником Рахмонова станет Алексей Кунченко.
Сегодня 19:59
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Шавкат Рахмонов. Фото с сайта mixfight.ru
Чемпион M-1 в полусреднем весе россиянин Алексей Кунченко (15-0) проведет следующую защиту своего титула в бою с бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (7-0), сообщает mixfight.ru.
Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве.
Напомним, в августе 2015 года Рахмонов подписал контракт с международным промоушн M-1 Global.
Рахмонов - чемпион Казахстана, Азии, чемпион мира 2013 года и серебряный призер чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам 2014 года.