Следующий бой МакГрегор может провести с Нурмагомедовым - президент UFC

Ирландец планирует вернуться к боям в мае.
Сегодня 13:10
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Фото с сайта lowkickmma.com
Президент UFC Дана Уайт считает выход на рынок России очень интересным для компании и этому выходу может помочь россиянин Хабиб Нурмагомедов, который претендует на пояс чемпиона в легкой весовой категории.
Компанией обсуждалась возможность боя Хабиба за временный пояс чемпиона пока отсутствует чемпион Конор МакГрегор, но Уайт не исключает, что первой защитой пояса чемпиона станет бой с Нурмагомедовым.
"Сейчас вся наша команда очень сосредоточена на России. Во-первых, из России пришли многочисленные таланты и множество фанатов. Есть боец по имени Хабиб, который тоже из России, и он невероятно популярен. Следующий бой может быть Конор против Хабиба", - приводит слова Уайта Аllboxing.ru.
Напомним, что МакГрегор взял перерыв на десять месяцев, поэтому UFC планировала провести бой за временный пояс чемпиона, в котором сошлись бы два главных претендента: Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. После этого Тони потребовал увеличения гонорара, а Конор успел сказать, что планирует вернуться к боям в мае.
Компанией обсуждалась возможность боя Хабиба за временный пояс чемпиона пока отсутствует чемпион Конор МакГрегор, но Уайт не исключает, что первой защитой пояса чемпиона станет бой с Нурмагомедовым.
"Сейчас вся наша команда очень сосредоточена на России. Во-первых, из России пришли многочисленные таланты и множество фанатов. Есть боец по имени Хабиб, который тоже из России, и он невероятно популярен. Следующий бой может быть Конор против Хабиба", - приводит слова Уайта Аllboxing.ru.
Напомним, что МакГрегор взял перерыв на десять месяцев, поэтому UFC планировала провести бой за временный пояс чемпиона, в котором сошлись бы два главных претендента: Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. После этого Тони потребовал увеличения гонорара, а Конор успел сказать, что планирует вернуться к боям в мае.