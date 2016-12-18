Экс-чемпионка UFC вернется в октагон 31 декабря после первого поражения в карьере.
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Фото: Brandon Magnus/Zuffa LLC/Getty Images
Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.
"Ронда почувствовала, что все эти люди из СМИ, которым она раздавала интервью на протяжении трех лет своей жизни, полностью отвернулись от нее, как только она проиграла", - передает слова Уайта The Mirror.
Напомним, Роузи потерпела первое поражение в карьере в ноябре прошлого года, когда проиграла нокаутом своей соотечественнице Холли Холм. После этого она взяла паузу.
Бой Роузи с Нуньес, являющейся действующей чемпионкой UFC, состоится в Лас-Вегасе 31 декабря на турнире UFC 207. Ранее Роузи заявляла, что этот бой станет одним из последних в ее карьере.
Добавим, что Роузи стала первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Роузи одержала 12 побед (все досрочно) в 13 боях в смешанных единоборствах (ММА). Она стала первым в истории бойцом ММА, который попал на обложку легендарного боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года).
"Ронда почувствовала, что все эти люди из СМИ, которым она раздавала интервью на протяжении трех лет своей жизни, полностью отвернулись от нее, как только она проиграла", - передает слова Уайта The Mirror.
Напомним, Роузи потерпела первое поражение в карьере в ноябре прошлого года, когда проиграла нокаутом своей соотечественнице Холли Холм. После этого она взяла паузу.
Бой Роузи с Нуньес, являющейся действующей чемпионкой UFC, состоится в Лас-Вегасе 31 декабря на турнире UFC 207. Ранее Роузи заявляла, что этот бой станет одним из последних в ее карьере.
Добавим, что Роузи стала первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Роузи одержала 12 побед (все досрочно) в 13 боях в смешанных единоборствах (ММА). Она стала первым в истории бойцом ММА, который попал на обложку легендарного боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года).