Бывший игрок сборной Казахстана назначен гендиректором самого титулованного клуба Армении

В тоже время клуб объявил об уходе главного тренера с опытом работы в КПЛ.
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Евгений Ловчев. Фото Vesti.kz©
Бывший полузащитник сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший назначен генеральным директором "Пюника". Об этом объявил официальный сайт армянского клуба, сообщает Sports.ru.
Покидает "Пюник" российско-финский специалист Алексей Еременко, работавший главным тренером. До Армении Еременко возглавлял карагандинский "Шахтер", в котором трудился с августа 2016 по май 2017 года.
После 12 туров "Пюник" занимает предпоследнее, пятое, место в чемпионате Армении. Команда одержала всего две победы.
42-летний Ловчев с 2001 по 2008 год выступал за "Женис", "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер". Полузащитник выигрывал чемпионат и Кубок страны, а в 2003 году был признан лучшим футболистом Казахстана. На счету воспитанника московского футбола восемь матчей и один гол за сборную Казахстана.
Отметим, что Евгений Ловчев-младший - сын известного защитника сборной СССР Евгения Ловчева.
Интервью Ловчева - о казахстанском этапе карьеры
В июле новым владельцем "Пюника" стал российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян. Он планирует тратить на клуб около трех миллионов долларов ежегодно. Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью: у его компании восемь заводов в России и по одному - в Казахстане и в Сербии.
Ереванский "Пюник" (в переводе на русский - "Феникс") - самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.
Воспитанниками и бывшими игроками "Пюника" являются многие футболисты сборной Армении, среди которых - Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Арзуманян (играл за "Актобе" и "Шахтер"), Геворг Казарян ("Маритиму", ранее играл за "Шахтер"), Карлян Мкртчан (экс-"Тобол") и другие.
Покидает "Пюник" российско-финский специалист Алексей Еременко, работавший главным тренером. До Армении Еременко возглавлял карагандинский "Шахтер", в котором трудился с августа 2016 по май 2017 года.
После 12 туров "Пюник" занимает предпоследнее, пятое, место в чемпионате Армении. Команда одержала всего две победы.
42-летний Ловчев с 2001 по 2008 год выступал за "Женис", "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер". Полузащитник выигрывал чемпионат и Кубок страны, а в 2003 году был признан лучшим футболистом Казахстана. На счету воспитанника московского футбола восемь матчей и один гол за сборную Казахстана.
Отметим, что Евгений Ловчев-младший - сын известного защитника сборной СССР Евгения Ловчева.
Интервью Ловчева - о казахстанском этапе карьеры
В июле новым владельцем "Пюника" стал российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян. Он планирует тратить на клуб около трех миллионов долларов ежегодно. Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью: у его компании восемь заводов в России и по одному - в Казахстане и в Сербии.
Ереванский "Пюник" (в переводе на русский - "Феникс") - самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.
Воспитанниками и бывшими игроками "Пюника" являются многие футболисты сборной Армении, среди которых - Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Арзуманян (играл за "Актобе" и "Шахтер"), Геворг Казарян ("Маритиму", ранее играл за "Шахтер"), Карлян Мкртчан (экс-"Тобол") и другие.