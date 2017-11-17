Казахстанский тренер Чебурин привел литовскую "Судуву" к первому в истории клуба чемпионству

В заключительном туре был повержен чемпион последних четырех лет - "Жальгирис"
Вчера 19:24
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Фото с сайта ФК "Судува"
Владимир Чебурин/ Фото с сайта ФК "Судува"
Литовский футбольный клуб "Судува" под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина стал чемпионом страны, передает корреспондент Vesti.kz.
Судьба золотых медалей решилась в заключительном туре, где "Судува" принимала "Жальгирис", который становился чемпионом Литвы в четырех последних сезонах.
В итоге матч завершился победой команды Чебурина счетом 3:0. В составе победителей счет открыл Семир Керла (седьмая минута), выступавший в прошлом за павлодарский "Иртыш", еще по разу отличились Каролис Лаукземис (восьмая) и Андро Сврлюга (45-я).
Таким образом, "Судува" набрала 71 очко и впервые в своей истории стала чемпионом Литвы. На счету "Жальгириса" осталось 67 баллов.
Судьба золотых медалей решилась в заключительном туре, где "Судува" принимала "Жальгирис", который становился чемпионом Литвы в четырех последних сезонах.
В итоге матч завершился победой команды Чебурина счетом 3:0. В составе победителей счет открыл Семир Керла (седьмая минута), выступавший в прошлом за павлодарский "Иртыш", еще по разу отличились Каролис Лаукземис (восьмая) и Андро Сврлюга (45-я).
Таким образом, "Судува" набрала 71 очко и впервые в своей истории стала чемпионом Литвы. На счету "Жальгириса" осталось 67 баллов.