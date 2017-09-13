"Астана Арена" уступила стадиону "Бешикташа" в борьбе за право принять матч за Суперкубок УЕФА

Столица Казахстана подавала заявку на 2019 год.
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"Астана Арена". Фото: Tengrinews
Матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет в Стамбуле на стадионе "Фодафон Арене", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне. Матч, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пройдет 14 августа 2019 года.
Стадион "Водафон-Арена" был открыт 10 апреля 2016 года, его вместимость составляет 41903 зрителя. На арене проводит домашние матчи стамбульский клуб "Бешикташ"
Помимо стадиона "Бешикташа" в числе претендентов на проведения Суперкубка УЕФА были также "Астана Арена" (Казахстан), "Национальный" (Тирана, Албания), "Самми Офер" (Хайфа, Израиль), "Арена Гданьск" (Гданьск, Польша), "Уиндзор Парк" (Белфаст, Северная Ирландия) и "Стадьом-де-Тулуз" (Тулуза, Франция).
В нынешнем сезоне матч за Суперкубок УЕФА прошел 8 августа на арене "Филипп II Македонский" в Скопье. В 2018 году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Таллине (Эстония).
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне. Матч, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пройдет 14 августа 2019 года.
Стадион "Водафон-Арена" был открыт 10 апреля 2016 года, его вместимость составляет 41903 зрителя. На арене проводит домашние матчи стамбульский клуб "Бешикташ"
Помимо стадиона "Бешикташа" в числе претендентов на проведения Суперкубка УЕФА были также "Астана Арена" (Казахстан), "Национальный" (Тирана, Албания), "Самми Офер" (Хайфа, Израиль), "Арена Гданьск" (Гданьск, Польша), "Уиндзор Парк" (Белфаст, Северная Ирландия) и "Стадьом-де-Тулуз" (Тулуза, Франция).
В нынешнем сезоне матч за Суперкубок УЕФА прошел 8 августа на арене "Филипп II Македонский" в Скопье. В 2018 году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Таллине (Эстония).