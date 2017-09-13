Казахстанец Нургалиев ударом с 25 метров забил первый гол за болгарский клуб

Он стал первым представителем Казахстана в этом чемпионате.
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Еркебулан Нургалиев. Фото с сайта sportal.bg
Казахстанский полузащитник Еркебулан Нургалиев забил первый гол за болгарскую "Верею", передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/16 финала Кубка против софийского "Локомотива" Нургалиев на 35-й минуте сравнял счет, но это не спасло его команду от поражения представителю второй лиги - 1:2. Как отмечает официальный сайт "Вереи", казахстанец отличился точным ударом со штрафного в 25 метрах от ворот. На 86-й минуте он был заменен, а его команда вылетела с турнира.
В "Верею" Нургалиев перешел этим летом. Трансфер состоялся по инициативе главного тренера Илиана Илиева, который зимой работал с "Алтаем", но покинул клуб после того, как восточно-казахстанцы не смогли получить лицензию для участия в КПЛ.
В текущем сезоне чемпионата Болгарии Нургалиев провел уже семь матчей и отдал одну голевую передачу. После девяти туров его "Верея" с 16 очками занимает пятое место из 14 команд.
Первую половину текущего сезона Нургалиев провел в "Окжетпесе", но получил шанс лишь в одном матче. Ранее 24-летний воспитанник семейского футбола играл за "Алтай", "Иртыш" и родной "Спартак".
Стоит отметить, что Нургалиев стал первым казахстанцем в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. В сезоне 1992/93 за "Минер" из Перника выступал нападающий Сергей Климов, но его клуб выступал во второй по силе лиге.
В 1/16 финала Кубка против софийского "Локомотива" Нургалиев на 35-й минуте сравнял счет, но это не спасло его команду от поражения представителю второй лиги - 1:2. Как отмечает официальный сайт "Вереи", казахстанец отличился точным ударом со штрафного в 25 метрах от ворот. На 86-й минуте он был заменен, а его команда вылетела с турнира.
В "Верею" Нургалиев перешел этим летом. Трансфер состоялся по инициативе главного тренера Илиана Илиева, который зимой работал с "Алтаем", но покинул клуб после того, как восточно-казахстанцы не смогли получить лицензию для участия в КПЛ.
В текущем сезоне чемпионата Болгарии Нургалиев провел уже семь матчей и отдал одну голевую передачу. После девяти туров его "Верея" с 16 очками занимает пятое место из 14 команд.
Первую половину текущего сезона Нургалиев провел в "Окжетпесе", но получил шанс лишь в одном матче. Ранее 24-летний воспитанник семейского футбола играл за "Алтай", "Иртыш" и родной "Спартак".
Стоит отметить, что Нургалиев стал первым казахстанцем в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. В сезоне 1992/93 за "Минер" из Перника выступал нападающий Сергей Климов, но его клуб выступал во второй по силе лиге.