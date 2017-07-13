Снейдер заплатит "Галатасараю" 20 миллионов евро в случае перехода в другой турецкий клуб в течение трех лет

Футболист и клуб расторгли контракт.
Сегодня 10:34
Фото с сайта haberler.com
Турецкий "Галатасарай" и голландский полузащитник Уэсли Снейдер расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает "Р-Спорт".
Снейдер играл за стамбульский клуб с января 2013 года. В сезоне-2016/17 он провел в общей сложности 33 матча во всех турнирах и забил пять голов.
Соглашение 33-летнего футболиста было рассчитано до 2018 года. И в случае перехода в другой турецкий клуб в течение ближайших трех лет Снейдер выплатит "Галатасараю" 20 миллионов евро.
Стоит отметить, что в июне Снейдер провел 131-й матч за сборную Голландии и стал рекордсменом национальной команды по этому показателю.