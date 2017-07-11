Вас ждет огромное объявление - Златан Ибрагимович о следующем клубе

Форвард восстанавливается после травмы.
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Златан Ибрагимович. Фото с сайта squawka.com
Шведский нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем, сообщает Daily Star.
- Какой клуб станет для вас следующим?
- Вас скоро ждет очень большое объявление. Оно будет огромным, - заявил Ибрагимович.
20 апреля Ибрагимович получил травму колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Его восстановление продлится до зимы.
В июне закончился контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед", за который в дебютном сезоне английской премьер-лиги он забил 17 голов. Не исключено, что швед еще вернется в клуб.
До Англии Ибрагимович играл за ПСЖ, "Милан", "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и родной "Мальме".
- Какой клуб станет для вас следующим?
- Вас скоро ждет очень большое объявление. Оно будет огромным, - заявил Ибрагимович.
20 апреля Ибрагимович получил травму колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Его восстановление продлится до зимы.
В июне закончился контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед", за который в дебютном сезоне английской премьер-лиги он забил 17 голов. Не исключено, что швед еще вернется в клуб.
До Англии Ибрагимович играл за ПСЖ, "Милан", "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и родной "Мальме".