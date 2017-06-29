Роналдиньо проделал фирменный финт в матче легенд "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"

Встреча команд прошла в Барселоне.
Сегодня 08:37
Фото: Getty Images
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо фирменным финтом обыграл соперника в матче легенд каталонцев и английского "Манчестер Юнайтед".
Роналдиньо эффектно обыграл Микаэля Блумквиста, прокинув тому мяч между ног, стоя спиной к сопернику. Игрок "МЮ" не ожидал такого финта и потерял равновесие.
Роналдиньо регулярно использовал этот прием в бытность игроком. Сама встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась победой "Юнайтед" со счетом 3:1. В составе английской команды отличились Блумквист, Карел Поборски и Дуайт Йорк. Единственный мяч каталонцев забил Фредерик Дею. Все вырученные с матча деньги пошли в помощь онкологическому центру. Команды договорились провести реванш, который состоится 2 июля на "Олд Траффорд" в Манчестере.
Роналдиньо выступал за Барселону в период с 2003 по 2008 год. С командой он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а в сезоне-2005/06 стал победителем Лиги чемпионов. В 2005 году бразилец был признан лучшим игроком мира и получил "Золотой мяч".
Роналдиньо эффектно обыграл Микаэля Блумквиста, прокинув тому мяч между ног, стоя спиной к сопернику. Игрок "МЮ" не ожидал такого финта и потерял равновесие.
Роналдиньо регулярно использовал этот прием в бытность игроком. Сама встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась победой "Юнайтед" со счетом 3:1. В составе английской команды отличились Блумквист, Карел Поборски и Дуайт Йорк. Единственный мяч каталонцев забил Фредерик Дею. Все вырученные с матча деньги пошли в помощь онкологическому центру. Команды договорились провести реванш, который состоится 2 июля на "Олд Траффорд" в Манчестере.
Роналдиньо выступал за Барселону в период с 2003 по 2008 год. С командой он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а в сезоне-2005/06 стал победителем Лиги чемпионов. В 2005 году бразилец был признан лучшим игроком мира и получил "Золотой мяч".