Футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Игрок был найден мертвым в своем доме после того, как в клубе забили тревогу из-за его отсутствия на тренировке.
Сегодня 15:38
Фото с сайта Globallookpress.com
Защитник турецкого "Газиантеспора" и сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает BBC Sport.
31-летний игрок был найден мертвым в своем доме на юго-востоке турецкой провинции Газиантеп. Полицейские отправились туда после того, как Райторал в воскресенье, 23 апреля, без предупреждения пропустил тренировку "Газиантеспора" и не выходил на связь.
"Я не могу назвать причин его поступка. Франтишек был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем", - заявил президент турецкой команды Ибрахим Халил.
Райторал перешел в "Газиантеспор" в 2016 году, до этого он семь лет защищал цвета чешской "Виктории", с которой четыре раза выиграл чемпионат страны. В составе сборной Чехии провел 14 встреч, участвовал в чемпионате Европы 2012 года.
31-летний игрок был найден мертвым в своем доме на юго-востоке турецкой провинции Газиантеп. Полицейские отправились туда после того, как Райторал в воскресенье, 23 апреля, без предупреждения пропустил тренировку "Газиантеспора" и не выходил на связь.
"Я не могу назвать причин его поступка. Франтишек был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем", - заявил президент турецкой команды Ибрахим Халил.
Райторал перешел в "Газиантеспор" в 2016 году, до этого он семь лет защищал цвета чешской "Виктории", с которой четыре раза выиграл чемпионат страны. В составе сборной Чехии провел 14 встреч, участвовал в чемпионате Европы 2012 года.