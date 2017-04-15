Футболист сборной Панамы Амилькар Энрикес застрелен рядом со своим домом

За национальную команду он провел 75 матчей.
Вчера 12:36
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Фотос с сайта alchetron.com
Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес получил смертельные огнестрельные ранения рядом со своим домом, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Mirror.
По сообщению полиции, 33-летний футболист получил несколько огнестрельных ранений рядом со своим домом в Нуэво-Колоне и был доставлен в больницу, где позже скончался.
"Выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса", - гласит сообщение Панамской федерации футбола в микроблоге в Twitter.
Игрок выступал за сборную Панамы с 2004 года и провел в футболке национальной команды 75 матчей.
По сообщению полиции, 33-летний футболист получил несколько огнестрельных ранений рядом со своим домом в Нуэво-Колоне и был доставлен в больницу, где позже скончался.
"Выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса", - гласит сообщение Панамской федерации футбола в микроблоге в Twitter.
Игрок выступал за сборную Панамы с 2004 года и провел в футболке национальной команды 75 матчей.