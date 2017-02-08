Бывший полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры игрока

В профессиональном футболе он выступал с 1995 года.
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Анатолий Тимощук. Фото пресс-службы "Кайрата"
Рекордсмен сборной Украины по количеству матчей Анатолий Тимощук объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.
Теперь уже бывший футболист намерен попробовать себя в роли тренера. Он уже получил несколько предложений о работе.
"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.
На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на сто процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха", - сказал Тимощук в интервью телеканалу "Футбол 1".
Последним клубом Тимощука стал "Кайрат", который он покинул в ноябре. За алматинский клуб 37-летний украинец выступал с лета 2015 года. За полтора сезона он провел 34 матча в КПЛ (один гол, две голевые передачи и четыре предупреждения), в Кубке - пять игр, а в Лиге Европы - десять встреч. В составе "Кайрат" Тимощук выиграл Кубок Казахстана-2015 и дважды становился серебряным призером чемпионата.
До Казахстана Тимощук играл за питерский "Зенит", "Баварию", донецкий "Шахтер" и родную "Волынь". В профессиональном футболе он выступал с 1995 по 2016 год.
На счету Тимощука три чемпионских титула Украины и по два - России и Германии. Он по несколько раз выигрывал Кубки Украины и Германии. В составе "Зенита" полузащитник побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА, а вместе с "Баварией" выигрывал Лигу чемпионов.
За сборную Украины Тимощук дебютировал в 2000 году. В ее составе он провел 144 матча, в которых забил четыре гола, и участвовал в чемпионате мира-2006, Евро-2012 и 2016. Трижды Тимощук признавался лучшим футболистом года Украины (2002, 2006, 2007).
Теперь уже бывший футболист намерен попробовать себя в роли тренера. Он уже получил несколько предложений о работе.
"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.
На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на сто процентов уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха", - сказал Тимощук в интервью телеканалу "Футбол 1".
Последним клубом Тимощука стал "Кайрат", который он покинул в ноябре. За алматинский клуб 37-летний украинец выступал с лета 2015 года. За полтора сезона он провел 34 матча в КПЛ (один гол, две голевые передачи и четыре предупреждения), в Кубке - пять игр, а в Лиге Европы - десять встреч. В составе "Кайрат" Тимощук выиграл Кубок Казахстана-2015 и дважды становился серебряным призером чемпионата.
До Казахстана Тимощук играл за питерский "Зенит", "Баварию", донецкий "Шахтер" и родную "Волынь". В профессиональном футболе он выступал с 1995 по 2016 год.
На счету Тимощука три чемпионских титула Украины и по два - России и Германии. Он по несколько раз выигрывал Кубки Украины и Германии. В составе "Зенита" полузащитник побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА, а вместе с "Баварией" выигрывал Лигу чемпионов.
За сборную Украины Тимощук дебютировал в 2000 году. В ее составе он провел 144 матча, в которых забил четыре гола, и участвовал в чемпионате мира-2006, Евро-2012 и 2016. Трижды Тимощук признавался лучшим футболистом года Украины (2002, 2006, 2007).