Чемпион Финляндии-2008 перехватил у казахстанского клуба экс-игрока "Реала"

Французский защитник был близок к переходу в клуб КПЛ.
Сегодня 07:55
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Фото с сайта Foot01
Финский футбольный клуб "Интер" объявил о переходе бывшего защитника мадридского "Реала" Жюльена Фобера, сообщает корреспондент Vest.kz.
33-летний француз на правах свободного агента перешел в клуб из Турку, подписав годичный контракт. "Интер" является чемпионом Финляндии-2008.
Ранее сообщалось, что Фобер может продолжить карьеру в Казахстане. Защитник был близок к переходу в "Алтай", который в новом сезоне будет выступать в казахстанской премьер-лиге.
Напомним, Фобер перешел в "Реал" в январе 2009 года из лондонского "Вест Хэма" на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью покупки игрока в будущем за шесть миллионов. В мадридском клубе он дебютировал 7 февраля против клуба "Расинг", отыграв 30 минут. В марте в выездном матче с "Атлетиком" он провел на поле 24 минуты, а после до конца сезона не сыграл ни минуты. Также за свою карьеру он выступал за французские "Канн" и "Бордо", турецкий "Элязыгспор", шотландский "Килмарнок".
33-летний француз на правах свободного агента перешел в клуб из Турку, подписав годичный контракт. "Интер" является чемпионом Финляндии-2008.
Ранее сообщалось, что Фобер может продолжить карьеру в Казахстане. Защитник был близок к переходу в "Алтай", который в новом сезоне будет выступать в казахстанской премьер-лиге.
Напомним, Фобер перешел в "Реал" в январе 2009 года из лондонского "Вест Хэма" на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью покупки игрока в будущем за шесть миллионов. В мадридском клубе он дебютировал 7 февраля против клуба "Расинг", отыграв 30 минут. В марте в выездном матче с "Атлетиком" он провел на поле 24 минуты, а после до конца сезона не сыграл ни минуты. Также за свою карьеру он выступал за французские "Канн" и "Бордо", турецкий "Элязыгспор", шотландский "Килмарнок".