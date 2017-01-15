Луи ван Гал объявил о завершении карьеры

Последним местом работы голландского специалиста был "Манчестер Юнайтед".

Сегодня 09:51 Tweet

Фото ©Getty Images

Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" голландец Луи ван Гал заявил, что завершил тренерскую карьеру.



"В прошлом году я думал, что завершу свою работу навсегда, но позже я принял решения взять небольшой отпуск. Однако я понимаю, что больше не вернусь к тренерской работе. В последнее время многое произошло в моей семье. Это было как звонок для меня, я понял, что собираюсь делать дальше", - заявил ван Гал, слова которого приводит Goal.com.



Последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", из которого его уволили в мае 2016 года. Голландцу поступало предложение о работе в Китае, где он мог получить 50 миллионов евро за три сезона.



За тренерскую карьеру ван Гал четыре раза выигрывал чемпионат Голландии ("Аякс", АЗ), два раза – чемпионат Испании ("Барселона"), один раз чемпионат Германии ("Бавария"), один раз – Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ("Аякс"), дважды – Суперкубок УЕФА ("Барселона", "Аякс"). Также он является обладателем Кубка Голландии ("Аякс"), Кубка Испании ("Барселона"), Кубка Германии ("Бавария") и Кубка Англии ("МЮ").