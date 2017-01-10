Один из лидеров чемпионата Польши близок к подписанию экс-игрока "Атырау"

В КПЛ он забил два гола в 21 матче.

Бывший защитник "Атырау" Александр Дамчевски может продолжить карьеру в чемпионате Польши. Как сообщает Wyborcza.pl, македонский футболист был замечен на тренировке "Ягеллонии".

Клуб из Белостока начал подготовку ко второй части сезона. На перерыв же "Ягеллония" ушла в ранге одного из лидеров, уступая "Легии" первое место только по дополнительным показателям. Решение по Дамчевски будет принято в ближайшее время.

В 2016 году Дамчевски провел за "Атырау" 21 матч в КПЛ, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. До этого в карьере 24-летнего игрока были голландский "НАК Бреда", болгарский "Черноморец Бургас", шведский "Криенц" и дубль швейцарского "Люцерна". В сборной Македонии Дамчевски провел четыре матча.

Отметим, что в Казахстане "Ягеллония" запомнилась по Лиге Европы сезона 2011/2012. Во втором раунде польский клуб, считавшийся фаворитом, тогда проиграл "Иртышу" (1:1, 0:2).

Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".