Вандалы разрушили статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе

После "набега" злоумышленников на постаменте остались только ноги игрока и футбольный мяч.
Сегодня 12:00
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Фото ©EPA
Статуя нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, стала объектом акта вандализма, сообщает ESPN.
Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча" была установлена минувшим летом в рамках кампании "Не уходи", направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины. После "набега" злоумышленников на постаменте остались только ноги игрока и футбольный мяч.
"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", - говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.
Статуя Месси установлена на аллее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.
Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча" была установлена минувшим летом в рамках кампании "Не уходи", направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины. После "набега" злоумышленников на постаменте остались только ноги игрока и футбольный мяч.
"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", - говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.
Статуя Месси установлена на аллее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.