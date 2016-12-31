Незасчитанный гол Ибрагимовича позволил Месси стать лучшим клубным бомбардиром в Европе

На счету аргентинца 51 гол.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим клубным бомбардиром европейского футбола в 2016 году, сообщает eurosport.ru.

На счету аргентинца 51 гол. Он только на один мяч опередил Златана Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед".

Причем 31 декабря Ибрагимович мог догнать Месси, но его гол в ворота "Мидлсбро" отменили, так как судья усмотрел в действиях шведа опасную игру против вратаря Виктора Вальдеса.

Форвард "Реала" Криштиану Роналду с 42 мячами занял четвертое место, пропустив вперед обладателя "Золотой бутсы"-2015/16 Луиса Суареса (48). Пятерку замкнул нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (39).