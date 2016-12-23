Найджел Доус стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков

Форвард "Барыса" забросил три шайбы в победном матче против магнитогорского "Металлурга".
Сегодня 07:31
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Нападающий астанинского "Барыса" Найджел Доус установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству хет-триков.
В победном матче против магнитогорского "Металлурга" (5:3) Доус оформил свой восьмой хет-трик в КХЛ и обошел по этому показателю игрока "Магнитки" Сергея Мозякина.
Доус выступает за "Барыс" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 41 встрече и набрал 40 очков (25 шайб + 15 передач).
Добавим, что Доус с 28 шайбами занимает второе место в снайперской гонке КХЛ, отставая на четыре гола от Мозякина.
В победном матче против магнитогорского "Металлурга" (5:3) Доус оформил свой восьмой хет-трик в КХЛ и обошел по этому показателю игрока "Магнитки" Сергея Мозякина.
Доус выступает за "Барыс" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 41 встрече и набрал 40 очков (25 шайб + 15 передач).
Добавим, что Доус с 28 шайбами занимает второе место в снайперской гонке КХЛ, отставая на четыре гола от Мозякина.