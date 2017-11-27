Дубль Есенаманова позволил сборной Казахстана по футзалу сыграть вничью с Россией

"Турнир четырех наций" проходит в Иране.
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Фото с сайта kazfootball.kz
Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с командой России в матче "Турнира четырех наций", который проходит в Иране, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся сегодня, 3 декабря, завершилась со счетом 3:3. У сборной Казахстана дубль сделал Чингиз Есенаманов (16-я и 26-я минуты), а еще один гол забил Лео (29-я). В составе россиян голы забили Дмитрий Лысков (17-я), Артем Ниязов (19-я) и Сергей Абрамов (28-я).
В следующем матче турнира сборная Казахстана в понедельник, 4 декабря, сыграет с командой Ирана (начало встречи в 20:30 по времени Астаны), а россияне в этот же день встретятся с Азербайджаном (18:30).