У игрока футзального "Кайрата" обнаружена опухоль головного мозга

Завтра, 3 февраля, ему будет сделана операция.
Вчера 23:05
Нето. Фото пресс-службы "Кайрата"
Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Бразилии по футзалу Нето перенесет операцию из-за опухоли головного мозга. Об этом сообщает Globo Esporte.
30 января "Кайрат" объявил, что Нето из-за травмы пропустит товарищеские матчи Бразилии против команды Каталонии. Ни сборная, ни клуб не уточнили характер повреждения.
Сегодня, 2 февраля, известный бразильский комментатор Марсело Родригес в своем блоге сообщил, что у Нето серьезная болезнь. Журналист, полагаясь на этику, не озвучил диагноз. Позже сам игрок вышел на связь с Родригесом по WhatsApp и подтвердил его информацию.
"Две недели назад я почувствовал себя плохо во время одной из тренировок "Кайрата" и прошел обследование, на котором была обнаружена опухоль головного мозга. После прилета в Бразилию я повторно отправился к врачам. К сожалению, диагноз подтвердился. Завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить молиться за меня и, пожалуйста, не беспокоить некоторое время, потому что я хочу побыть со своей семьей", - сообщил Нето.
Завтра, 3 февраля, Нето в родном городе Уберландия (штат Минас-Жейрас) пройдет операцию. Пресс-служба сборной Бразилии пока не ответила на запросы Globo Esporte и не дала официального комментария по поводу игрока.
35-летний Нето перешел в "Кайрат" в августе 2016 года. Он провел за алматинский клуб по три матча в Кубке УЕФА, чемпионате и Кубке Казахстана. За девять игр Нето забил два гола и получил одно предупреждение.
До Казахстана Нето выступал за хорватский "Сплит", российскую "Газпром-Югру", испанский "Интер Мовистар" и ряд клубов на родине. В 2012 году вместе со сборной Бразилии Нето стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком своей команды.
30 января "Кайрат" объявил, что Нето из-за травмы пропустит товарищеские матчи Бразилии против команды Каталонии. Ни сборная, ни клуб не уточнили характер повреждения.
Сегодня, 2 февраля, известный бразильский комментатор Марсело Родригес в своем блоге сообщил, что у Нето серьезная болезнь. Журналист, полагаясь на этику, не озвучил диагноз. Позже сам игрок вышел на связь с Родригесом по WhatsApp и подтвердил его информацию.
"Две недели назад я почувствовал себя плохо во время одной из тренировок "Кайрата" и прошел обследование, на котором была обнаружена опухоль головного мозга. После прилета в Бразилию я повторно отправился к врачам. К сожалению, диагноз подтвердился. Завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить молиться за меня и, пожалуйста, не беспокоить некоторое время, потому что я хочу побыть со своей семьей", - сообщил Нето.
Завтра, 3 февраля, Нето в родном городе Уберландия (штат Минас-Жейрас) пройдет операцию. Пресс-служба сборной Бразилии пока не ответила на запросы Globo Esporte и не дала официального комментария по поводу игрока.
35-летний Нето перешел в "Кайрат" в августе 2016 года. Он провел за алматинский клуб по три матча в Кубке УЕФА, чемпионате и Кубке Казахстана. За девять игр Нето забил два гола и получил одно предупреждение.
До Казахстана Нето выступал за хорватский "Сплит", российскую "Газпром-Югру", испанский "Интер Мовистар" и ряд клубов на родине. В 2012 году вместе со сборной Бразилии Нето стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком своей команды.