Команда аэропорта Алматы стала победителем международного турнира по футзалу в Бишкеке

Третье место заняла национальная сборная Кыргызстана.
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В Бишкеке прошел международный турнир по футзалу. Его победителем стала команда аэропорта Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Всего в турнире участвовали четыре команды: "Алга-Бишкек", молодежная и национальная сборные Кыргызстана, а также вышеназванный казахстанский коллектив.
Игры проводились по формату "Финала четырех", то есть согласно жребию участники сначала играли в полуфинале, победители пар встречались между собой в финале, а проигравшие команды выявляли сильнейшего в матче за третье место.
В 1/2 финала команде аэропорта Алматы (главный тренер Алибек Мажикенов, старший тренер Кайрат Кульбараков) противостояла молодежная сборная Кыргызстана, еще в первом тайме пропустившая три гола от казахстанцев. После перерыва хозяева площадки два мяча отыграли, но от поражения не спаслись. Как итог, 5:2 в пользу казахстанских игроков, в их составе отличились Нуржанов, Кульбараков (дважды), Кабылбаев, Корласбаев.
В другом полуфинале национальная сборная Кыргызстана уступила "Алга-Бишкеку" - 1:4 (0:1).
Таким образом, в финале подопечные Мажикенова/Кульбаракова играли против команды "Алга-Бишкек", одной из лидеров чемпионата Кыргызстана. Решающая встреча получилась очень упорной, основные события развернулись во втором тайме, когда были забиты все мячи. Первыми повели в счете казахстанцы, отличился Кабылбаев. Но не долго радовались гости, так как соперник усилиями Рысбекова отыгрался спустя шесть минут. Хозяева попытались закрепить успех, но алматинцы не только выстояли, но и провели два мяча (Кононенко и Барабанов), установив окончательный счет в свою пользу 3:1.
В матче за третье место национальная сборная Кыргызстана одолела "молодежку" - 6:0.
Добавим, что матчи проходили на новой арене "Газпром", финальную же игру посетили 650 человек, что является серьезной цифрой даже для казахстанского чемпионата. А победа команды аэропорта Алматы оказалась вдвойне приятна, поскольку ей противостояли профессиональные футзалисты, готовящиеся к чемпионату Азии.