"Кайрат" и "Жетысу" примут участие в Кубке Еременко-2017

Алматинский клуб является действующим обладателем трофея.

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Фото с сайта аmfr.ru

Стали известны участники, место и дата проведения четвертого розыгрыша Кубка Еременко, который пройдет с 20 по 26 февраля 2017 года в Москве, сообщает официальный сайт "Кайрата".



Помимо алматинского клуба, от Казахстана в нем примет участие "Жетысу", а также ФК "Пикарс" (Латвия), ИСК "Дина" (Россия), ПМФК "Сибиряк" (Россия) и СК КПРФ (Россия).



Регламент соревнования остается прежним: шесть клубов по итогам жеребьевки будут разделены на две группы А и В, команды, занявшие первое и второе места, примут участие в Финале четырех.



Напомним, что "Кайрат" является действующим обладателем Кубка Еременко, который был завоеван в начале марта уходящего года. Кроме того, алматинский клуб стал победителем первого розыгрыша трофея в 2014 году.