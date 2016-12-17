Ассоциацию футзала раскритиковали за слабую организацию по освещению розыгрыша Кубка Казахстана

Казахстанский функционер предложил меры для исправления ситуации.
Вчера 13:12
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Фото с сайта afrk.kz
Известный казахстанский функционер футзала Николай Иванов выразил обеспокоенность тем, что мини-футбол слабо освещается в отечественных СМИ. Доказательством чему, по его словам, может служить нынешний розыгрыш Кубка Казахстана. При этом флагман отечественного футзала "Кайрат" не имеет достаточной игровой практики в национальном чемпионате. Вот что он рассказал Vesti.kz.
"Не знаю, как Ассоциация футзала Казахстана сотрудничает со СМИ, но ни одно из них не отражало Кубок страны. В основном только результаты и все. Не было даже трансляции по телевидению. Организовали только интернет-трансляцию, а о широкой массе людей не подумали. И что интересно, официальный сайт Ассоциации в выходные дни не работает. Как так может быть, не понимаю. Если помните, раньше финальные игры показывали по республиканским каналам. Болельщики приходили на матчи. А сейчас какой-то междусобойчик устроили и все по тихому провели. Кто за это должен отвечать? Мне кажется, Ассоциация, так как ей были делегированы полномочия от ФФК.
Если говорить об участниках, то "Жетысу" является фарм-клубом "Кайрата", "Аят" и "Актобе" сами по себе существуют. Один частник, другой присел на государственный бюджет - летает самолетами, игроки на контрактах, хотя на Кубке заняли четвертое место. Те же бразильцы "Актобе" себя никак не показали. Хотя бюджет у него больше, чем у "Аята" и "Жетысу". Это еще раз говорит о том, что бюджетные клубы особо не заботятся об итоговых результатах, как получилось выступить, так получилось. Если бы команда финансировалась из частных рук, то спрос был бы другим, да и ответственность была бы иная.
"Кайрат"? Кубок завоевал малыми силами. При этом было приятно видеть, с каким желанием играли "Аят" и "Жетысу". Эти команды бились, а в финале Талдыкорган оказался не в силах противостоять алматинцам. Сейчас с "Кайратом" вообще невозможно соперничать. Понятно, что уровень клубов не сопоставим.
Правда, горячие головы говорят, что уровень футзала повышается. Но где повышается? У меня есть видеозаписи предыдущих игр "Кайрата" с "Тулпаром" или "Актюбрентгена" против "Кайрата" и "Тулпара" в том числе. В этих матчах был другой накал. Какие мастера тогда играли, какие битвы были. А сейчас что? Если и говорим о повышении уровня, то это применимо только к "Кайрату". Как клуб он стал сильнее. Но в чемпионате не имеет конкурентов. Плюс чемпионат состоит из восьми туров, это только 16 игр. То есть ему будет не доставать игровой практики. И ее потребуется набирать на стороне, а именно за счет участия в международных турнирах. Иначе должным образом не подготовится к домашнему "Финалу четырех". Наверняка, Какау этот вопрос уже прорабатывает.
Играли бы в Кубке любительские команды, было бы простительно. Но за них выступают полностью освобожденные люди (легионеры и казахстанцы), подписали "нарядные" контракты, это прежде всего касается "Актобе", у которого неплохо с деньгами, но гораздо хуже с игрой обстоит дело.
В общем, Кубок - огромная недоработка Ассоциации футзала в плане его освещения. Надо ко всему серьезно относиться, исправлять пренебрежительное отношение к футзалу. Не изменим ситуацию, потеряем все.
Вот Амиржан Муканов поднимает футзал в Кыргызстане. Объездил всю республику, организовал турнир на Кубок мэра, проявил больше энтузиазма и желания. Может его стоит пригласить на должность президента Ассоциации футзала Казахстана. Уж в его квалификации, авторитета и знании дела сомневаться не приходится", - рассказал Иванов.
Напомним, что "Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана, победив в финале "Жетысу" со счетом 3:1. Нынешний розыгрыш почетного трофея проводился в Талдыкоргане.
"Не знаю, как Ассоциация футзала Казахстана сотрудничает со СМИ, но ни одно из них не отражало Кубок страны. В основном только результаты и все. Не было даже трансляции по телевидению. Организовали только интернет-трансляцию, а о широкой массе людей не подумали. И что интересно, официальный сайт Ассоциации в выходные дни не работает. Как так может быть, не понимаю. Если помните, раньше финальные игры показывали по республиканским каналам. Болельщики приходили на матчи. А сейчас какой-то междусобойчик устроили и все по тихому провели. Кто за это должен отвечать? Мне кажется, Ассоциация, так как ей были делегированы полномочия от ФФК.
Если говорить об участниках, то "Жетысу" является фарм-клубом "Кайрата", "Аят" и "Актобе" сами по себе существуют. Один частник, другой присел на государственный бюджет - летает самолетами, игроки на контрактах, хотя на Кубке заняли четвертое место. Те же бразильцы "Актобе" себя никак не показали. Хотя бюджет у него больше, чем у "Аята" и "Жетысу". Это еще раз говорит о том, что бюджетные клубы особо не заботятся об итоговых результатах, как получилось выступить, так получилось. Если бы команда финансировалась из частных рук, то спрос был бы другим, да и ответственность была бы иная.
"Кайрат"? Кубок завоевал малыми силами. При этом было приятно видеть, с каким желанием играли "Аят" и "Жетысу". Эти команды бились, а в финале Талдыкорган оказался не в силах противостоять алматинцам. Сейчас с "Кайратом" вообще невозможно соперничать. Понятно, что уровень клубов не сопоставим.
Правда, горячие головы говорят, что уровень футзала повышается. Но где повышается? У меня есть видеозаписи предыдущих игр "Кайрата" с "Тулпаром" или "Актюбрентгена" против "Кайрата" и "Тулпара" в том числе. В этих матчах был другой накал. Какие мастера тогда играли, какие битвы были. А сейчас что? Если и говорим о повышении уровня, то это применимо только к "Кайрату". Как клуб он стал сильнее. Но в чемпионате не имеет конкурентов. Плюс чемпионат состоит из восьми туров, это только 16 игр. То есть ему будет не доставать игровой практики. И ее потребуется набирать на стороне, а именно за счет участия в международных турнирах. Иначе должным образом не подготовится к домашнему "Финалу четырех". Наверняка, Какау этот вопрос уже прорабатывает.
Играли бы в Кубке любительские команды, было бы простительно. Но за них выступают полностью освобожденные люди (легионеры и казахстанцы), подписали "нарядные" контракты, это прежде всего касается "Актобе", у которого неплохо с деньгами, но гораздо хуже с игрой обстоит дело.
В общем, Кубок - огромная недоработка Ассоциации футзала в плане его освещения. Надо ко всему серьезно относиться, исправлять пренебрежительное отношение к футзалу. Не изменим ситуацию, потеряем все.
Вот Амиржан Муканов поднимает футзал в Кыргызстане. Объездил всю республику, организовал турнир на Кубок мэра, проявил больше энтузиазма и желания. Может его стоит пригласить на должность президента Ассоциации футзала Казахстана. Уж в его квалификации, авторитета и знании дела сомневаться не приходится", - рассказал Иванов.
Напомним, что "Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана, победив в финале "Жетысу" со счетом 3:1. Нынешний розыгрыш почетного трофея проводился в Талдыкоргане.