Капитан "Астаны" Фабио Ару возглавил общий зачет "Тур де Франс"

На 12-м этапе он вошел в тройку призеров.
Сегодня 21:46
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Фабио Ару. Фото Reuters©
Капитан "Астаны" Фабио Ару возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс", передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 13 июля, Ару занял третье место на 12-м этапе веломногодневки. Победителем же этапа протяженностью 214,5 километра стал француз Ромен Барде из AG2R-La Mondiale, а вторым финишировал колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран.
Успешное выступление на этапе позволило Ару выйти в лидеры генеральной классификации - 52 часа, 51 минута и 49 секунд. На шесть секунд от него отстает бывший обладатель "желтой майки" британец Крис Фрум, финишировавший сегодня седьмым. На третьем месте общего зачета идет Барде.
На "Тур де Франс" запланировано еще девять этапов. Финиширует гонка 21 июля на Елисейских полях в Париже.
Фото из официального твиттера "Тур де Франс"
Сегодня, 13 июля, Ару занял третье место на 12-м этапе веломногодневки. Победителем же этапа протяженностью 214,5 километра стал француз Ромен Барде из AG2R-La Mondiale, а вторым финишировал колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран.
Успешное выступление на этапе позволило Ару выйти в лидеры генеральной классификации - 52 часа, 51 минута и 49 секунд. На шесть секунд от него отстает бывший обладатель "желтой майки" британец Крис Фрум, финишировавший сегодня седьмым. На третьем месте общего зачета идет Барде.
На "Тур де Франс" запланировано еще девять этапов. Финиширует гонка 21 июля на Елисейских полях в Париже.
Aru en jaune ! / @FabioAru1 takes the Yellow Jersey! #TDF2017 pic.twitter.com/vVUdBPrYic— Le Tour de France (@LeTour) 13 июля 2017 г.
Фото из официального твиттера "Тур де Франс"