Гонщика "Астаны" увезли в больницу после падения на 11-м этапе "Тур де Франс"

Другой представитель "Астаны" смог продолжить гонку.
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Дарио Катальдо. Фото пресс-службы "Астаны"
Гонщик "Астаны" Дарио Катальдо завершил участие в веломногодневке "Тур де Франс". Об этом сообщает официальный твиттер казахстанской команды.
На 11-м этапе, который проходит в эти минуты, Катальдо попал в завал, после чего его отвезли в больницу. Датский гонщик "Астаны" Якоб Фульсанг, в отличие от итальянского партнера по команде, смог продолжить соревнование.
Перед 11-м этапом Катальдо находился на 102-й строчке генеральной классификации. Капитан "Астаны" и его соотечественник Фабио Ару шел вторым, а Фульсанг занимает пятую строчку.
Судя по видео, Катальдо повредил левую руку.
На 11-м этапе, который проходит в эти минуты, Катальдо попал в завал, после чего его отвезли в больницу. Датский гонщик "Астаны" Якоб Фульсанг, в отличие от итальянского партнера по команде, смог продолжить соревнование.
Перед 11-м этапом Катальдо находился на 102-й строчке генеральной классификации. Капитан "Астаны" и его соотечественник Фабио Ару шел вторым, а Фульсанг занимает пятую строчку.
Судя по видео, Катальдо повредил левую руку.
After crash @DarioCataldo is already in the hospital. @jakob_fuglsang is in the race #TDF2017— Astana Pro Team (@AstanaTeam) 12 июля 2017 г.
Chute au ravitaillement, Cataldo et Degenkolb impliqués / Crash in the feeding zone, Cataldo and Degenkolb involved #TDF2017 pic.twitter.com/VqwVVZHToE— Le Tour de France (@LeTour) 12 июля 2017 г.