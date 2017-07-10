Лидер "Астаны" Фабио Ару сохранил второе место в "генерале" после десятого этапа "Тур де Франс"

Лучший результат среди гонщиков "Астаны" показал Якоб Фульсанг.
Вчера 23:14
Фабио Ару. Фото с сайта denverpost.com
Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил второе место в генеральной классификации после десятого этапа "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Итальянец финишировал 35-м, показав одно время с большей частью пелотона. Победителем этапа стал Марсель Киттель из Quick-Step Floors. Лучший результат среди гонщиков "Астаны" у со-капитана Ару Якоба Фульсанга, который стал 26-м.
Лидирует в общем зачете по-прежнему капитан британской команды Sky Крис Фрум. Идущий вторым Ару проигрывает ему 18 секунд. Фульсанг идет пятым с отставанием от первого места в одну минуту и 37 секунд.