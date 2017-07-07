Ару из "Астаны" поднялся на второе место в общем зачете после "королевского" этапа "Тур де Франс"

Сразу два гонщика "Астаны" финишировали в первой десятке.
Сегодня 22:02
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Фабио Ару. Фото с сайта metro.co.uk
На веломногодневке "Тур де Франс" завершился девятый этап, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 июля, гонщики преодолели 181,5 километра от Нантюа до Шамбери. Этот этап называют королевским, так как пелотон преодолевает в пути восемь категорийных подъемов, в том числе и на финише.
Победителем этапа стал колумбийский велогонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран. Вторым финишировал француз Варран Баргий из Team Sunweb, а третьим - британец Крис Фрум из Sky.
Пятое и шестое места на девятом этапе заняли два представителя "Астаны" - итальянец Фабио Ару, который едет "Тур" в качестве капитана команды, и датчанин Якоб Фульсанг.
В общем зачете лидирует все тот же Фрум. На второе место поднялся Ару, проигрывающий лидеру 18 секунд. Третьим идет француз Ромен Барде (+51) из AG2R La Mondiale, а Фульсанг расположился на пятой строчке.
Стоит отметить, что по ходу этапа случилось несколько завалов. В итоге "Тур де Франс" досрочно завершили британец Джерайнт Томас из Sky, австралийский капитан ВМС Ричи Порт и голландский гонщик LottoNL-Jumbo Роберт Гесинк, которому диагностировали травму позвоночника.
Сегодня, 9 июля, гонщики преодолели 181,5 километра от Нантюа до Шамбери. Этот этап называют королевским, так как пелотон преодолевает в пути восемь категорийных подъемов, в том числе и на финише.
Победителем этапа стал колумбийский велогонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран. Вторым финишировал француз Варран Баргий из Team Sunweb, а третьим - британец Крис Фрум из Sky.
Пятое и шестое места на девятом этапе заняли два представителя "Астаны" - итальянец Фабио Ару, который едет "Тур" в качестве капитана команды, и датчанин Якоб Фульсанг.
В общем зачете лидирует все тот же Фрум. На второе место поднялся Ару, проигрывающий лидеру 18 секунд. Третьим идет француз Ромен Барде (+51) из AG2R La Mondiale, а Фульсанг расположился на пятой строчке.
Стоит отметить, что по ходу этапа случилось несколько завалов. В итоге "Тур де Франс" досрочно завершили британец Джерайнт Томас из Sky, австралийский капитан ВМС Ричи Порт и голландский гонщик LottoNL-Jumbo Роберт Гесинк, которому диагностировали травму позвоночника.