Капитан "Астаны" Фабио Ару сохранил третье место в общем зачете "Тур де Франс" после седьмого этапа

Он проигрывает лидеру гонки всего 14 секунд.
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Немецкий велогонщик Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors выиграл седьмой этап супервеломногодневки "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Киттель преодолел дистанцию этапа протяженностью в 214,5 километров за 5 часов 3 минуты 18 секунд. Вторым финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), а третьим стал австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb). У обоих - время лидера.
Лучшим из "Астаны" по итогам этого этапа стал казахстанец Алексей Луценко, финишировавший 50-м. Капитан казахстанской велокоманды итальянец Фабио Ару стал 53-и, а датчанин Якоб Фульсанг - 55-м. Все они финишировали со времен победителя.
Стоит отметить, что после этой победы Киттель вышел в лидеры очковой классификации "Тур де Франс", имея в активе 197 баллов, и надел "зеленую майку". Также немец одержал 12-ю победу на этапах "Большой петли", повторив национальный рекорд, поставленный Эриком Цабелем.
В генеральной классификации "Тур де Франс" продолжает лидировать британец Кристофер Фрум (Sky) с общим временем 28 часов 47 минут 51 секунда. Второе место занимает его соотечественник и напарник по команде Джерайнт Томас с отставанием в 12 секунд. А капитан "Астаны" Фабио Ару замыкает первую тройку, проигрывая лидеру 14 секунд.
Восьмой этап многодневки протяженностью 187,5 километров пройдет в субботу, 8 июля.