Капитан "Астаны" Фабио Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Капитан "Астаны" Фабио Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"

Он поднялся на третье место в общем зачете.

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3 Комментария
Фабио Ару. Фото пресс-службы "Тур де Франс"
Фабио Ару. Фото пресс-службы "Тур де Франс"
Капитан "Астаны" Фабио Ару стал победителем пятого этапа веломногодневки "Тур де Франс", передает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 5 июля, итальянец быстрее всех преодолел 207,5 километра от Мондорф-ле-Бена до Вителя. Результат Ару - 3 часа 44 минуты и 6 секунды. 

Второе место на пятом этапе занял ирландец Даниэл Мартин из Quick-Step Floors, отставший на 16 секунд от победителя. Третье место - в активе британского гонщика Sky Криса Фрума, приехавшего через 20 секунд после Ару. 

Еще один гонщик "Астаны", датчанин Якоб Фульсанг на пятом этапе стал 16-м. На 61-м месте закончил этап Алексей Луценко, на 116-м - Андрей Зейц, на 122-м - Бахтияр Кожатаев, на 129-м - итальянец Дарио Катальдо, на 135-м - Дмитрий Груздев, на 143-м - украинец Андрей Гривко, а на 152-м - датчанин Михаэль Вальгрен

По итогам пятого этапа сменился лидер генеральной классификации. Желтая майка лидера перешла к Фруму (18.38,59), который на 12 секунд опережает соотечественника и партнера по Sky Геранта Томаса. Третьим идет Ару, уступающий 14 секунд.

На 15-м месте в генеральной классификации располагается Фульсанг, на 48-м - Луценко, на 113-м и 114-м - Катальдо и Зейц, на 118-м - Гривко, на 122-м - Вальгрен, на 136-м - Груздев, а на 173-м - Кожатаев. Всего в гонке на данный момент участвуют 193 спортсмена. 


  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
berlibek Сегодня 21:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Фабио жарайсын! Ақ жол жігітім!
Ты молодец! Так держать!
Астана алға! Қазақстан алға, тек қана алға!
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Фанат Сегодня 22:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1781
Отличная новость !!! Молодец АРУ !!! АСТАНА АЛГА !!!
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Нурлан Оразбаев Сегодня 22:40
Статус: Профи
Рейтинг: 366
Красава
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