Капитан "Астаны" Фабио Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"

Он поднялся на третье место в общем зачете.
Сегодня 21:23
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Фабио Ару. Фото пресс-службы "Тур де Франс"
Капитан "Астаны" Фабио Ару стал победителем пятого этапа веломногодневки "Тур де Франс", передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 5 июля, итальянец быстрее всех преодолел 207,5 километра от Мондорф-ле-Бена до Вителя. Результат Ару - 3 часа 44 минуты и 6 секунды.
Второе место на пятом этапе занял ирландец Даниэл Мартин из Quick-Step Floors, отставший на 16 секунд от победителя. Третье место - в активе британского гонщика Sky Криса Фрума, приехавшего через 20 секунд после Ару.
Еще один гонщик "Астаны", датчанин Якоб Фульсанг на пятом этапе стал 16-м. На 61-м месте закончил этап Алексей Луценко, на 116-м - Андрей Зейц, на 122-м - Бахтияр Кожатаев, на 129-м - итальянец Дарио Катальдо, на 135-м - Дмитрий Груздев, на 143-м - украинец Андрей Гривко, а на 152-м - датчанин Михаэль Вальгрен.
По итогам пятого этапа сменился лидер генеральной классификации. Желтая майка лидера перешла к Фруму (18.38,59), который на 12 секунд опережает соотечественника и партнера по Sky Геранта Томаса. Третьим идет Ару, уступающий 14 секунд.
На 15-м месте в генеральной классификации располагается Фульсанг, на 48-м - Луценко, на 113-м и 114-м - Катальдо и Зейц, на 118-м - Гривко, на 122-м - Вальгрен, на 136-м - Груздев, а на 173-м - Кожатаев. Всего в гонке на данный момент участвуют 193 спортсмена.
Сегодня, 5 июля, итальянец быстрее всех преодолел 207,5 километра от Мондорф-ле-Бена до Вителя. Результат Ару - 3 часа 44 минуты и 6 секунды.
Второе место на пятом этапе занял ирландец Даниэл Мартин из Quick-Step Floors, отставший на 16 секунд от победителя. Третье место - в активе британского гонщика Sky Криса Фрума, приехавшего через 20 секунд после Ару.
Еще один гонщик "Астаны", датчанин Якоб Фульсанг на пятом этапе стал 16-м. На 61-м месте закончил этап Алексей Луценко, на 116-м - Андрей Зейц, на 122-м - Бахтияр Кожатаев, на 129-м - итальянец Дарио Катальдо, на 135-м - Дмитрий Груздев, на 143-м - украинец Андрей Гривко, а на 152-м - датчанин Михаэль Вальгрен.
По итогам пятого этапа сменился лидер генеральной классификации. Желтая майка лидера перешла к Фруму (18.38,59), который на 12 секунд опережает соотечественника и партнера по Sky Геранта Томаса. Третьим идет Ару, уступающий 14 секунд.
На 15-м месте в генеральной классификации располагается Фульсанг, на 48-м - Луценко, на 113-м и 114-м - Катальдо и Зейц, на 118-м - Гривко, на 122-м - Вальгрен, на 136-м - Груздев, а на 173-м - Кожатаев. Всего в гонке на данный момент участвуют 193 спортсмена.
Aru l'emporte ! / Aru wins! #TDF2017 pic.twitter.com/H9jIV6Fsng— Le Tour de France (@LeTour) 5 июля 2017 г.