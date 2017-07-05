Стало известно, кто покажет в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Астана"

Встреча команд пройдет 12 июля в Юрмале.
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Телеканал "Хабар" покажет в прямом эфире матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Казахстана футбольным клубом "Астаной" и латвийским "Спартаком", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службы канала.
Встреча команд пройдет 12 июля в Юрмале. Начало эфира завтрашнего матча в 22:00 времени Астаны. Комментировать матч будут Ермухамед Маулен и Айбек Кабылша.
"Астана" сильнейший клуб нашей страны, для телеканала "Хабар" вопрос престижа показать матч с участием чемпиона Казахстана в таком престижном турнире как Лига чемпионов. Казахстанские болельщики должны увидеть гостевую игру из Юрмалы в прямом эфире, и они ее увидят!", - прокомментировал продюсер спортивных трансляций АО "Агентство "Хабар" Аскат Жакаев.
Напомним, что о мнению букмекерской компании Tennisi.kz, явным фаворитом этого противостояния является "Астана". Так, коэффициент на проход казахстанской команды в следующий круг равен 1.12, в то время как на выход "Спартака" - 5.60.