"Реал" встретится с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов

В прошлой ЛЧ эта пара играла в финале.
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Сегодня, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам испанский "Реал" из Мадрида встретится с земляками из "Атлетико", а в другой паре французский "Монако" сыграет с итальянским "Ювентусом".
Первые матчи полуфинала состоятся 2 и 3 мая на стадионах "Реала" и "Монако" соответственно. Ответные игры пройдут спустя неделю.
Финал ЛЧ состоится 4 июня на "Национальном стадионе" в Кардиффе - столице Уэльса. Номинальным хозяином в решающем матче будет победитель пары "Монако" - "Ювентус"
Отметим, что "Реал" и "Атлетико" встречались друг с другом в финалах ЛЧ сезонов 2015/16 и 2013/14. В обоих случаях сильнее был "Реал".
Отметим, что сегодня Ньоне состоится жеребьевка полуфиналов Лиги Европы, которая начнется в 17:00 по времени Астаны.