Переход Линдена Вея в "Барыс" вошел в ТОП-10 лучших летних трансферов КХЛ

Канадский форвард возглавляет список ассистентов лиги.
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Линден Вей. Фото с сайта ХК "Барыс"
Переход нападающего сборной Канады по хоккею Линдена Вея в астанинский "Барыс" вошел в ТОП-10 лучших летних трансферов КХЛ по версии "Чемпионата".
"Перед стартом сезона немногие пророчили команде из Астаны борьбу за самые высокие места на "Востоке". Ушел Дастин Бойд, завершил карьеру Брэндон Боченски, и остался из ударной тройки лишь Найджел Доус. Но клуб смог достойно выйти из затруднительного положения, восполнив потери. Крайне удачно вписался в систему "Барыса" канадец Линден Вей. Нападающий играет в первом звене и выходит на реализацию численного преимущества. Отлично взаимодействует с Доусом. Найджел много забрасывает, Вей регулярно раздает передачи. В списке лучших бомбардиров 26-летний канадец делит первое место с Никитой Гусевым. Сейчас у Линдена небольшой спад результативности относительно начала сезона, однако это объяснимо: вся команда пребывает далеко не в лучшей форме", - говорится в заметке.
В текущем сезоне Вей провел за "Барыс" 37 матчей, в которых набрал 45 очков (12 шайб и 33 голевые передачи) при показателе полезности "+3". Форвард "Барыса" является лучшим ассистентом КХЛ на данный момент.
"Перед стартом сезона немногие пророчили команде из Астаны борьбу за самые высокие места на "Востоке". Ушел Дастин Бойд, завершил карьеру Брэндон Боченски, и остался из ударной тройки лишь Найджел Доус. Но клуб смог достойно выйти из затруднительного положения, восполнив потери. Крайне удачно вписался в систему "Барыса" канадец Линден Вей. Нападающий играет в первом звене и выходит на реализацию численного преимущества. Отлично взаимодействует с Доусом. Найджел много забрасывает, Вей регулярно раздает передачи. В списке лучших бомбардиров 26-летний канадец делит первое место с Никитой Гусевым. Сейчас у Линдена небольшой спад результативности относительно начала сезона, однако это объяснимо: вся команда пребывает далеко не в лучшей форме", - говорится в заметке.
В текущем сезоне Вей провел за "Барыс" 37 матчей, в которых набрал 45 очков (12 шайб и 33 голевые передачи) при показателе полезности "+3". Форвард "Барыса" является лучшим ассистентом КХЛ на данный момент.