Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в гостевом матче с лидером чемпионата КХЛ

Встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Санкт-Петербурге.
Сегодня 11:30
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 27 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с питерским СКА в рамках выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем матче являются хозяева. Так, коэффициент на победу СКА равен 1.24, тогда как на успех "Барыса" - 7.40.
"Барыс", проигравший предыдущие четыре матча, занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 35 играх. СКА, в пассиве которого всего три поражения в сезоне, с 93 баллами занимает первое место на "Западе" и в чемпионате КХЛ.
Встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем матче являются хозяева. Так, коэффициент на победу СКА равен 1.24, тогда как на успех "Барыса" - 7.40.
"Барыс", проигравший предыдущие четыре матча, занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 35 играх. СКА, в пассиве которого всего три поражения в сезоне, с 93 баллами занимает первое место на "Западе" и в чемпионате КХЛ.