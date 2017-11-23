Букмекеры оценили шансы "Барыса" в гостевом матче КХЛ с "Ак Барсом"

Астанинский клуб идет четвертым в Восточной конференции.
Сегодня 07:47
Ссылки по теме:
- Форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер обратился к фанатам "Барыса" после ухода из команды
- Три хоккеиста присоединились к "Барысу" перед матчем с "Ак Барсом"
- "Барыс" расстался с натурализованным игроком сборной Казахстана Сен-Пьером и подписал экс-форварда двух клубов НХЛ
Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 25 ноября, "Барыс" в гостях сыграет с "Ак Барсом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Перед этой игрой астанинский клуб с 58 очками идет на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как казанская команда лидирует в этом дивизионе, имея на своем счету 63 балла.
Букмекерская контора Tennisi.kz фаворитами встречи считает хозяев льда. Так, коэффициент на победу "Ак Барса" равен 1.76, на ничью - 4.25, на победу "Барыса" - 3.90. Ставку на это событие можно сделать здесь.
Напомним, матч пройдет 25 ноября в Казани. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Перед этой игрой астанинский клуб с 58 очками идет на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как казанская команда лидирует в этом дивизионе, имея на своем счету 63 балла.
Букмекерская контора Tennisi.kz фаворитами встречи считает хозяев льда. Так, коэффициент на победу "Ак Барса" равен 1.76, на ничью - 4.25, на победу "Барыса" - 3.90. Ставку на это событие можно сделать здесь.
Напомним, матч пройдет 25 ноября в Казани. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.