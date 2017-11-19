Мы не забиваем, но спадом это не назовешь. Возможно, выбились из игрового ритма - тренер "Барыса"

Корешков прокомментировал разгром от "Сибири".
Вчера 22:56
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Евгений Корешков. Фото с сайта ХК "Барыс"
Главный тренер астанинского "Барыса" Евгений Корешков высказался после поражения от новосибирской "Сибири" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Третий матч играем с "Сибирью" и третий матч создаем огромное количество голевых моментов, но шайба не идет в ворота. Сегодня было три выхода один на один! Наверное, хотя бы один из них надо было реализовывать.
В целом по самоотдаче претензий нет. Нужно подтянуть дисциплину, убрать ненужные удаления.
Мы не забиваем, спадом это не назовешь. Возможно, выбились из игрового ритма. Был перерыв десять дней, затем один матч с "Авангардом", затем опять четыре дня паузы.
Нужен игровой тонус, а забивать наши лидеры будут, никуда не денутся - это вопрос времени", – заявил Корешков, слова которого приводит "Чемпионат".
Добавим, что для "Барыса" это поражение стало третьим от "Сибири" в трех матчах этого сезона. 22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирске. Начало игры в 18:30 по времени Астаны.
"Третий матч играем с "Сибирью" и третий матч создаем огромное количество голевых моментов, но шайба не идет в ворота. Сегодня было три выхода один на один! Наверное, хотя бы один из них надо было реализовывать.
В целом по самоотдаче претензий нет. Нужно подтянуть дисциплину, убрать ненужные удаления.
Мы не забиваем, спадом это не назовешь. Возможно, выбились из игрового ритма. Был перерыв десять дней, затем один матч с "Авангардом", затем опять четыре дня паузы.
Нужен игровой тонус, а забивать наши лидеры будут, никуда не денутся - это вопрос времени", – заявил Корешков, слова которого приводит "Чемпионат".
Добавим, что для "Барыса" это поражение стало третьим от "Сибири" в трех матчах этого сезона. 22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирске. Начало игры в 18:30 по времени Астаны.