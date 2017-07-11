"Барыс" проведет предсезонные сборы в Казахстане

Первый предсезонный турнир пройдет с 6 по 12 августа.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" в этом году проведет предсезонные сборы в Казахстане, сообщает официальный сайт клуба.
С 15 по 28 июля домом для хоккеистов станет высокогорный курорт "Ак Булак", расположенный близ Алматы. В ходе пребывания на сборах "Барыс" проведет два мероприятия для своих болельщиков и любителей хоккея. На 22 июля запланирован мастер-класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба.
В заключительный день сборов, 28 июля, "Барыс" проведет товарищескую встречу с хоккейным клубом "Алматы". Игра состоится на ледовой арене курорта "Ак Булак". Вечером того же дня "Барыс" отправится в Астану, где продолжит подготовку к Кубку Президента. Первый предсезонный турнир пройдет с 6 по 12 августа.
С 15 по 28 июля домом для хоккеистов станет высокогорный курорт "Ак Булак", расположенный близ Алматы. В ходе пребывания на сборах "Барыс" проведет два мероприятия для своих болельщиков и любителей хоккея. На 22 июля запланирован мастер-класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба.
В заключительный день сборов, 28 июля, "Барыс" проведет товарищескую встречу с хоккейным клубом "Алматы". Игра состоится на ледовой арене курорта "Ак Булак". Вечером того же дня "Барыс" отправится в Астану, где продолжит подготовку к Кубку Президента. Первый предсезонный турнир пройдет с 6 по 12 августа.