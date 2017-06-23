Бывший защитник "Монреаля" перейдет в "Барыс"

17 июля игроку исполнится 24 года.
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Даррен Дитц. Фото La Presse
Канадский защитник Даррен Дитц продолжит карьеру в "Барысе". Об этом сообщает "Шайба.kz".
23-летний Дитц известен по выступлениям в НХЛ за "Монреаль Канадиенс". В 2016 году с 12 марта по 9 апреля он провел 13 матчей в сильнейшей лиге мира и набрал в них пять (1+4) очков. Больше в НХЛ потенциальный новичок "Барыса", который 17 июля отпразднует 24-й день рождения, не выходил.
В прошлом сезоне Дитц играл в АХЛ за "Херши Беарс" и "Техас Старз". В 52 матчах набрал 14 (6+8) очков. Права на него принадлежали "Вашингтону", с которым у игрока был подписан двусторонний контракт на один год.
Рост Дитца составляет 185 сантиметров, а вес - 91 килограмм. Праворукий игрок обороны ранее не выступал за пределами Северной Америки.
Этим летом "Барыс" пока официально не подписал ни одного иностранного хоккеиста.
23-летний Дитц известен по выступлениям в НХЛ за "Монреаль Канадиенс". В 2016 году с 12 марта по 9 апреля он провел 13 матчей в сильнейшей лиге мира и набрал в них пять (1+4) очков. Больше в НХЛ потенциальный новичок "Барыса", который 17 июля отпразднует 24-й день рождения, не выходил.
В прошлом сезоне Дитц играл в АХЛ за "Херши Беарс" и "Техас Старз". В 52 матчах набрал 14 (6+8) очков. Права на него принадлежали "Вашингтону", с которым у игрока был подписан двусторонний контракт на один год.
Рост Дитца составляет 185 сантиметров, а вес - 91 килограмм. Праворукий игрок обороны ранее не выступал за пределами Северной Америки.
Этим летом "Барыс" пока официально не подписал ни одного иностранного хоккеиста.