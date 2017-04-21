Форвард "Барыса" Найджел Доус вошел в десятку самых ярких игроков сезона КХЛ

Канадец с казахстанским паспортом выступает за клуб с 2011 года.
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) составила десятку самых ярких игроков сезона-2016/2017, сообщается на ее официальном сайте. В ТОП вошел форвард "Барыса" и сборной Казахстана Найджел Доус.
"Канадец Найджел Доус выступает за "Барыс" с 2011 года. За это время нападающий принял казахстанское гражданство и сейчас является лидером не только астанинской команды, но и национальной сборной Казахстана. В нынешнем сезоне "Барыс" второй раз за время выступлений в КХЛ пробился во второй раунд плей-офф, и заслуга Доуса в этом, безусловно, велика. Его 62 (36+26) очка в 59 играх регулярного чемпионата и 10 (7+3) баллов в 10 встречах плей-офф говорят сами за себя. А кроме того, в этом году Найджел Доус стал первым иностранцем, вошедшим в топ-100 снайперов чемпионата России", - пишет сайт КХЛ.
Отметим, что, помимо Доуса, в десятку вошли Сергей Мозякин ("Магнитка"), Данис Зарипов ("Магнитка"), Игорь Шестеркин (СКА), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Илья Ковальчук (СКА), Крис Ли ("Магнитка"), Зак Юйэнь ("Кунь Лунь"), Евгений Дадонов (СКА), Брэндон Козун ("Локомотив"). Подробнее можно прочитать здесь.