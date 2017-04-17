Бывший тренер "Сарыарки" официально возглавил клуб КХЛ

Его ассистентами будут еще два тренера, работавшие в карагандинской команде.
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Вадим Епанчинцев. Фото с официального сайта "Спартака"
Московский "Спартак" на официальном сайте объявил о назначении Вадима Епанчинцева на пост главного тренера команды.
Контракт 41-летнего специалиста подписан по схеме "1+1". Ранее Епанчинцев работал в системе "Спартака": в 2011 году входил в тренерский штаб основной команды, затем некоторое время исполнял обязанности главного тренера, а с 2013 по 2015 год возглавлял "молодежку".
Последним местом работы Епачинцева была "Сарыарка", которую он принял в июне 2015 года. Карагандинский клуб в прошедшем сезоне под руководством россиянина дошел до второго раунда Кубка Братины, проиграв в серии курганскому "Зауралью" (2:4).
Ассистентами Епанчинцева станут белорус Виктор Костюченко и россиянин Андрей Потайчук. Первый играл за "Спартак", а второй входил в тренерский штаб "красно-белых".
Стоит отметить, что 37-летний Костюченко в качестве защитника также выступал за темиртауский "Арыстан", а в последнее время был помощником Епанчинцева в "Сарыарке".
47-летний Потайчук родился в городе Темиртау, что в Карагандинской области. В 2015 году он работал главным тренером "Сарыарки", но покинул клуб в самом начале сезона.
В этом сезоне "Спартак" занял предпоследнее, 13-е, место в Западной конференции КХЛ. Всего за восемь сезонов "красно-белые" лишь трижды в истории выходили в плей-офф.
Контракт 41-летнего специалиста подписан по схеме "1+1". Ранее Епанчинцев работал в системе "Спартака": в 2011 году входил в тренерский штаб основной команды, затем некоторое время исполнял обязанности главного тренера, а с 2013 по 2015 год возглавлял "молодежку".
Последним местом работы Епачинцева была "Сарыарка", которую он принял в июне 2015 года. Карагандинский клуб в прошедшем сезоне под руководством россиянина дошел до второго раунда Кубка Братины, проиграв в серии курганскому "Зауралью" (2:4).
Ассистентами Епанчинцева станут белорус Виктор Костюченко и россиянин Андрей Потайчук. Первый играл за "Спартак", а второй входил в тренерский штаб "красно-белых".
Стоит отметить, что 37-летний Костюченко в качестве защитника также выступал за темиртауский "Арыстан", а в последнее время был помощником Епанчинцева в "Сарыарке".
47-летний Потайчук родился в городе Темиртау, что в Карагандинской области. В 2015 году он работал главным тренером "Сарыарки", но покинул клуб в самом начале сезона.
В этом сезоне "Спартак" занял предпоследнее, 13-е, место в Западной конференции КХЛ. Всего за восемь сезонов "красно-белые" лишь трижды в истории выходили в плей-офф.