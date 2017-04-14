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Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
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Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
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Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем канадцев". В финале Кубка Гагарина разгорелся скандал

Арбитров обвиняют в предвзятом отношении к "Магнитке".

32 Комментария
Фото с сайта "Спорт-Экспресс"
Фото с сайта "Спорт-Экспресс"

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), разгорелся судейский скандал, связанный с финалистами Кубка Гагарина - магнитогорским "Металлургом" и питерским СКА, сообщают Vesti.kz.

В четвертом матче серии, который прошел накануне в Санкт-Петербурге, местные хоккеисты победили со счетом 3:2 и повели в серии 3-1. Победная шайба была заброшена СКА после удаления лидера "Магнитки" Даниса Зарипова, которое и вызвало волну возмущений. Тренер гостей Илья Воробьев даже в нецензурной форме призвал судей отдать СКА Кубок Гагарина. Примерно в таком же ключе высказался и сам Зарипов.

Удаление Зарипова. Внимание, видео содержит ненормативную лексику

Следующий за этим удалением гол Динара Хафизуллина стал победным для СКА в этом матче и тоже вызвал возмущение игроков "Магнитки". Они пытались доказать, что шайба перед этим попала в шлем их вратарю Василию Кошечкину.

Победный гол СКА

Свое возмущение судейством в "Твиттере" выразил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

Но главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что удаление Зарипова было верным.

"Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер - было, - сказал Анисимов в интервью "Спорт-Экспрессу". - Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление - то мы до чего-то опустимся. Не надо искать черную кошку в черной комнате".

Но Зарипов с судейским решением все же остался не согласен.

"Не провоцируй меня, а то наговорю *****. Все слышали, что я сказал на скамейке после удаления? Думаю, меня поняли правильно. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю лишнего. Все видели матч, все всё понимают. Было ли удаление? Не провоцируй", - сказал хоккеист в эфире программы "Держи передачу".

Реакция Даниса Зарипова. Внимание, видео содержит ненормативную лексику

Завтра, 16 апреля, команды проведут еще один матч, он состоится в Магнитогорске. Напомним, астанинский "Барыс" проиграл "Магнитке" во втором раунде плей-офф КХЛ.

  Комментариев: 32
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Комментарии

 
 
ertai suesinov 15 апреля 12:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Ха ха ржу не могу! Уже руссаки начали на судейство ныть про иностранные клубы вообще молчу
Ответить 7
 
Шымкентский пацанчик 15 апреля 18:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
ertai suesinov, Вообще хоккей с точки зрения судейства - очень субъективна, там несравнимо больше субъективизма, чем в футболе. При этом ошибке, допущенные судьей, стоят куда дороже, чем в футболе. Вот это и наводит на мысли о предвзятости... В футболе не удаляют кадого первого за нарушения. Если такое было бы, то и футбол сравнялся бы с хоккеем и все бы начали кричать, что судья тащит и т.д. и т.п.
Ответить -3
 
Steppenwolf !!! 15 апреля 19:37
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6746
Шымкентский пацанчик,
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov 15 апреля 12:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Теперь поняли что чувствует болельщики барыса или динамо минск)))
Ответить 9
 
Naiman 15 апреля 12:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Колхозная хоккейная лига
Ответить 11
 
Steppenwolf !!! 15 апреля 20:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6746
Naiman,....ноЙман , расКарКался !!!
Ответить 0
 
semser semserov 15 апреля 12:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Нету же альтернативы
Ответить 2
 
Андрей Корб 15 апреля 12:56
Статус: Профи
Рейтинг: 372
СКА не может проиграть,потому как бабло всегда побеждает "зло".Нарушение было,но не такое чтобы свистеть.Потому как до этого намного больше моментов было,где можно было усмотреть нарушение.Так что надо быть последовательным.Либо свистеть по всякому поводу,либо не свистеть уже совсем.А в ОТ тем более уж свистеть было глупо.Так что татарин отчасти и прав.Я уже писал,что пока Роттенберги и Миллеры правят балом ничего хорошего с КХЛ не будет.У них принцип "Не хватает сил победить,значит хватит бабла купить."Команде которая играет со СКА,предстоит бороться не только с клубом где 20 полевых 2 вратаря и 4 тренера,но и с "Газпромом" ,с КХЛ во главе с Чернышенко,и кланом Роттенбергов,с судейской бригадой и.т.д. Так что пожелаем удачи "Магнитке"
Ответить 1
 
Алексей Ковалевский 15 апреля 14:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Андрей Корб,Первое-откуда ты взял ОТ-шло основное время 3 периода.А вот удаления в ОТ давали как раз СКА в предыдущем матче-забивай Магнитка в большинстве и всё.Визжать на судей ВСЕГДА можно найти причины-но нарушение было значит наказание верно и говорить не о чем.
Ответить -3
 
Вовка Тухис 15 апреля 13:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Анисимов профессионал, как бывают профессионалы и карманные воришки! Конечно нарушение было, только в одном случае его видят, а в другом "не заметили"! Апеллировать к тому, чего в природе нет- к совести, просто смешно и нам и особенно им. Арбитры в КХЛ как натренированные собачки, выполняют волю хозяина. А кто хозяин все знают, он и только он определяет кто чемпион, кто не очень....Магнитке сочувствуем, они чувствуют то, что чувствуют болельщики команд-иностранцев весь сезон чемпионата. Мафию эту ОКОЛОСПОРТИВНУЮ нужно гнать, эти старперы вышедшие в серию, будут копытами стертыми землю бить, чтоб доказать свою незаменимость и что они могут все. Но гнать, так как все что мы видим- это отстой и ПОЗОР! Они думают только о себе и своей обеспеченной старости, что будет реально с хоккеем в РФ им плевать.Допинг им в пятую точку! Уходите пока с почетом, от греха!
Ответить 1
 
Nurlan 15 апреля 13:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 814
басе) они думают что кроме РФ этот финал кто то смотрит в других странах и Республиках ) единицы ..или так через обзор или новости с видео) когда не РФ клуб победит в КХЛ тогда и будем обсуждать КХЛ..а так смысла нет
Ответить 5
 
Санек Васильев 15 апреля 13:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1235
Хоть с каким судейством России канадцев не обыграть. В жизни не обыграть.
Ответить 6
 
Steppenwolf !!! 15 апреля 19:41
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6746
Санек Васильев,++++1000% !!! Так и вицик РФ сказал Дворкович , нам с таким судейством не обыграть канадцев !
Ответить 1
 
Виталий Виталий 15 апреля 23:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
Санек Васильев, да канеш, тут дело не в судействе, а в инфраструктуре. В канаде хокк спорт номер 1 и сделано все для воспитания новых звезд. Россия может победить сборную Канады, но надо вернуться к временам ЦСКА(СССР). Т.е. надо всех звезд русс, переманить жирными бабками назад в рашку, создать базовую команду, и наигрывать там эти 5ки.
Ответить 0
 
Марат Галиев 15 апреля 13:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 935
Колхозная хоккейная лига!
Ответить 2
 
Жомарт Габдуллин 15 апреля 14:02
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 548
Сколько об этом уже писали, что судейство в КХЛ карманное. В нужных матчах, в нужные моменты они принимают вот такие решения, которые обсуждаются на этой странице. Действительно, что говорить и писать об иностранных клубах, когда творится произвол на таких ответственных матчах. И когда!! В овертайме!! Позор!!
Ответить 3
 
Алексей Ковалевский 15 апреля 14:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Жомарт Габдуллин,Ещё один мастер блин спорта-ты где ОТ увидел чудик.Вот такие знатоки матч НЕ СМОТРЕВШИЕ гуньдят о произволе.Противно читать ваши сопли.
Ответить -3
 
Жомарт Габдуллин 15 апреля 15:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 548
Алексей, а ты не читай. Кому надо, тот прочитает и поймет. Возможно, я и ошибся с овером, но это не меняет смысла и содержания.
Ответить 2
 
kuan 15 апреля 17:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Алексей Ковалевский,как тогда дали Барысу обыграть Трактор,или Барыс засудили с Металургом? Торпедо играет в финале за Братину,достали ( патриоты), так что не обращай внимание на них.
Ответить -2
 
Жомарт Габдуллин 15 апреля 18:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 548
Правильно!! Пусть все идет своим чередом. Как был беспредел в судействе, пусть так и будет. Подумаешь, кто-то, что-то тут написал о несправедливости. Типа, пусть радуются, что их вообще запустили в КХЛ.
Ответить 3
 
Жомарт Габдуллин 15 апреля 18:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 548
Да, не забудь минус поставить. У тебя здорово получается.
Ответить 3
 
Fater 15 апреля 14:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1163
Ну вот и Величкину всё вернулось,все помнят как их вытащили в игре против нас когда мы играли с ними в ПО в сезон 11-12 и вели в счёте 3-1 и осталось выиграть одну игру нам, но нас по жесткому засудили, выдуманные буллиты в наши ворота, удаления и голы. как Величкин выскакивал, звал к себе судей во время игры, кричал на судей и материл их и угрожал им, все помнят и так же другие команды, теперь вот пусть почувствует как это когда судьи против тебя.
Ответить 6
 
Жанибек Сариев 15 апреля 15:01
Статус: Профи
Рейтинг: 389
Наконец-то признали барыс никогда небудеть чемпион никогда
Ответить 1
 
Кенжебай 15 апреля 16:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
бы
Ответить 0
 
Кенжебай 15 апреля 16:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
Да самое главное не по убивали бы друг друга из за Кубка Братины!
Ответить 1
 
Rassul Talapov 15 апреля 17:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Fater, прекрасно помним как он судьей отчитывал, плюс в конце всем руку дал пожать, мол бери пока даю, а то хуже будет. Тогда эти ттвваа..ии Барыс жестко прессанули. Тупой гол от Хачинсона на последних секундах 7го матча вроде спасал, но на победу в ОТ даже сами хоккеисты Барыса не верили уже. Так и убивает хоккей в целой стране Колхозная лига. Им только надо, чтобы в анналах лиги оставались российские клубы, ведь последующему поколению наплевать на саму игру, им только счет подавай. И так в сознании целого поколения останется понятие -- суперМагнитка и т.п. В общем все по Оруэллу!
Ответить 4
 
Нуржигит Илесбеков 15 апреля 17:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Уже третий матч за уши тянут СКА! Магнитку жалко, с такой игрой не возьмут Кубок. А насчёт СКА, это до начала сезона на бумаге было решено что Кубок выиграет СКА
Ответить 3
 
Мурат Смагулов 15 апреля 17:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 100
Про судейство много писано и переписано . Такое ощущение, что весь мир болеет против "СКА". В первую очередь , чтобы не было такой гигантской пропасти между богатыми и бедными клубами должен быть потолок зарплат у хоккеистов. А Данис Зарипов молодец не побоялся и крикнул во весь эфир, пусть хоть и матом но всем понятно, что засуживают "Магнитку". Нужно расформировывать "СКА " , а иначе этот турнир потеряет спортивный интерес. Каждый год тянут в КХЛ новые клубы. Лучше бы "ГАЗПРОМ" на эти деньги 4 клуба содержал: Новокузнецк, Череповец, Югру и Амур. Вот тогда всем поровну было бы.
Ответить 3
 
Boris Alimon 15 апреля 18:25
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Ну а х@ли? Путенский клуб же
Ответить 3
 
тигр котовский 15 апреля 19:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
А ещё хотите два клуба в этот не нужный кхл
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Erik Usenov Вчера 09:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 140
а данис красавчик сказал что думает точно устроили балаган для народа кубок давно выиграл ска
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серик Вчера 20:33
Статус: Профи
Рейтинг: 327
СКА делают монстром, выкупают всех лучших со всех клубов КХЛ и довольны!, а Сибирь, Северсталь, Витязь и др клубы ослаблены, потеряв сильных игроков, из-за такого монстра теряется конкуренция клубов, следовательно будут побеждать 1-2 клуба постоянно
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