"Стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем канадцев". В финале Кубка Гагарина разгорелся скандал

Арбитров обвиняют в предвзятом отношении к "Магнитке".
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), разгорелся судейский скандал, связанный с финалистами Кубка Гагарина - магнитогорским "Металлургом" и питерским СКА, сообщают Vesti.kz.
В четвертом матче серии, который прошел накануне в Санкт-Петербурге, местные хоккеисты победили со счетом 3:2 и повели в серии 3-1. Победная шайба была заброшена СКА после удаления лидера "Магнитки" Даниса Зарипова, которое и вызвало волну возмущений. Тренер гостей Илья Воробьев даже в нецензурной форме призвал судей отдать СКА Кубок Гагарина. Примерно в таком же ключе высказался и сам Зарипов.
Удаление Зарипова. Внимание, видео содержит ненормативную лексику
Следующий за этим удалением гол Динара Хафизуллина стал победным для СКА в этом матче и тоже вызвал возмущение игроков "Магнитки". Они пытались доказать, что шайба перед этим попала в шлем их вратарю Василию Кошечкину.
Победный гол СКА
Свое возмущение судейством в "Твиттере" выразил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.
@sportexpress Дело не в Магнитке... СТЫДНО!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев( а хоккеисты - молодцы!— Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 14 апреля 2017 г.
Но главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что удаление Зарипова было верным.
"Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер - было, - сказал Анисимов в интервью "Спорт-Экспрессу". - Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление - то мы до чего-то опустимся. Не надо искать черную кошку в черной комнате".
Но Зарипов с судейским решением все же остался не согласен.
"Не провоцируй меня, а то наговорю *****. Все слышали, что я сказал на скамейке после удаления? Думаю, меня поняли правильно. Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю лишнего. Все видели матч, все всё понимают. Было ли удаление? Не провоцируй", - сказал хоккеист в эфире программы "Держи передачу".
Реакция Даниса Зарипова. Внимание, видео содержит ненормативную лексику
Завтра, 16 апреля, команды проведут еще один матч, он состоится в Магнитогорске. Напомним, астанинский "Барыс" проиграл "Магнитке" во втором раунде плей-офф КХЛ.