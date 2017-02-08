Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Сибирью"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30.
Сегодня 10:00
Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 14 февраля, столичный "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет с новосибирской "Сибирью", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.24, в то время как на успех "Сибири" - 2.70. На то, что основное время встречи завершится ничьей, коэффициент равен 3.86.
Добавим, что "Барыс" за три тура до завершения регулярного чемпионата КХЛ занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков. В активе "Сибири" 79 баллов и девятая строчка на "Востоке".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.24, в то время как на успех "Сибири" - 2.70. На то, что основное время встречи завершится ничьей, коэффициент равен 3.86.
Добавим, что "Барыс" за три тура до завершения регулярного чемпионата КХЛ занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков. В активе "Сибири" 79 баллов и девятая строчка на "Востоке".