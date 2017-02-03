"Барыс" обыграл рижское "Динамо" и одержал 30-ю победу в КХЛ

За три тура до окончания "регулярки" астанинский клуб идет пятым на Востоке.
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Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная ЛигаХоккеисты "Барыса" победили рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Барыс - Динамо Р 1:0
Голы: Даллмэн, 12 (1:0)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Барыс - Динамо Р 1:0
Голы: Даллмэн, 12 (1:0)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 5 февраля, в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Единственную шайбу "Барыс" забросил в большинстве на 13-й минуте. Комбинацию с участием нападающих Мартена Сен-Пьера и Найджела Доус дальним броском завершил защитник Кевин Даллмэн.
В начале второго периода "Барыс" еще раз поразил ворота "Динамо", однако судьи отменили гол капитана Брэндона Боченски на 21-й минуте из-за нарушения правил.
Эта победа стала для "Барыса" 30-й в сезоне и 25-й в основное время. С 87 очками астанинский клуб находится на пятом месте в Восточной конференции. В свою очередь рижское "Динамо", потерпевшее 39-е поражение, идет на последней, 14-й строчке, таблицы Запада.
Следующий матч "Барыс" проведет 14 февраля, когда дома примет "Сибирь". Затем астанинцы на своей площадке встретятся с новокузнецким "Металлургом" и "Авангардом", а завершится регулярный сезон 18 февраля.