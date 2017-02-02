"Барыс" победил минское "Динамо" и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ

У астанинского клуба сразу два игрока оформили по дублю.
Вчера 21:59
Фото пресс-службы "Барыса"
Хоккеисты "Барыса" одержали победу над минским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 3 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:1 в пользу казахстанского клуба.
В составе "Барыса" по дублю оформили капитан Брэндон Боченски (18-я и 39-я минуты) и канадский нападающий Кори Тривино (23 и 45). Автором еще одной шайбы астанинцев на 50-й минуте стал 19-летний казахстанский форвард Кирилл Панюков, а у "Динамо" единственный результативный бросок на 18-й нанес Аарон Полушай.
Для "Барыса" эта победа стала 29-й в сезоне и 24-й - в основное время. Казахстанский клуб, у которого теперь 84 очка, поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч "Барыс" проведет 5 февраля, когда на домашнем льду примет рижское "Динамо". Эта игра начнется в 17:00 по астанинскому времени.
Игра проходила сегодня, 3 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:1 в пользу казахстанского клуба.
В составе "Барыса" по дублю оформили капитан Брэндон Боченски (18-я и 39-я минуты) и канадский нападающий Кори Тривино (23 и 45). Автором еще одной шайбы астанинцев на 50-й минуте стал 19-летний казахстанский форвард Кирилл Панюков, а у "Динамо" единственный результативный бросок на 18-й нанес Аарон Полушай.
Для "Барыса" эта победа стала 29-й в сезоне и 24-й - в основное время. Казахстанский клуб, у которого теперь 84 очка, поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч "Барыс" проведет 5 февраля, когда на домашнем льду примет рижское "Динамо". Эта игра начнется в 17:00 по астанинскому времени.