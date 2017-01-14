"Барыс" в овертайме победил "Салават Юлаев"

Астанинский клуб мог выиграть и в основное время, но не удержал счет 3:1.

Хоккеисты "Барыса" одержали победу в овертайме над уфимским "Салаватом Юлаевым", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Астане проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайб. На 11-й минуте "Салават Юлаев" использовал большинство - отличился Томаш Мертл.

Куда результативнее получился второй период. В его начале "Барыс" забросил три шайбы за неполные три минуты. На 24-й и 27-й минутах Найджел Доус отличился дважды, оформив дубль, а между его голами вместился результативный бросок Кирилла Панюкова.

Интересно, что после трех шайб "Барыс" тренерский штаб "Салавата Юлаева" сменил вратаря. Вскоре уфимцы смогли прийти в себя и еще до перерыва сравняли счет. На 35-й минуте в большинстве отличился Максим Майоров, а на 36-й уже в равных составах - Александр Нестеров.

Третий период не выявил победителя, а в овертайме победу "Барыса" на 65-й минуте принес защитник Кевин Даллмэн.

Для "Барыса" эта победа стала 25-й в сезоне и четвертой, одержанной в овертайме. С 73 очками астанинский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уступая идущему пятому "Салавату Юлаеву" пять баллов. Для уфимцев поражение от "Барыса" стало 17-м в сезоне и первым - в овертайме.

Следующий матч "Барыс" проведет дома 18 января. Игра с новокузнецким "Металлургом" начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.