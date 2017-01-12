"Барыс" проиграл "Словану" в Братиславе и потерпел 25-е поражение в КХЛ

Переломным в матче стал второй период.

Хоккеисты "Барыса" потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Братиславе проходила в ночь с 13 на 14 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, но зато во втором "Слован" трижды поразил ворота соперника. На 28-й минуте в большинстве отличился Таффе Джефф. Через 35 секунд уже в равных составах Патрик Лушняк удвоил преимущество хозяев. Третью шайбу на 39-й минуте забросил Ник Пластино.

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. У "Барыса" на 48-й минуте в большинстве отличился капитан Брэндон Боченски, на что "Слован" ответил шайбой Кайла Чипчуры на 54-й.

Для "Барыса" это поражение стало 25-м в сезоне. С 71 очком астанинский клуб находится на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Слован", одержавший 17-ю победу, с 66 баллами идет десятым на Западе.

Следующий матч "Барыс" проведет дома 16 января. Игру с "Салаватом Юлаевым", которая начнется в 19:30 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.