"Барыс" проиграл "Словану" в Братиславе и потерпел 25-е поражение в КХЛ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Коппейанс Бублик 1:2
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 22:00
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Актобе Флямуртари
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Окжетпес Монтана
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен
Моминов Басс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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"Барыс" проиграл "Словану" в Братиславе и потерпел 25-е поражение в КХЛ

Переломным в матче стал второй период.

32 Комментария
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"

Хоккеисты "Барыса" потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Братиславе проходила в ночь с 13 на 14 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, но зато во втором "Слован" трижды поразил ворота соперника. На 28-й минуте в большинстве отличился Таффе Джефф. Через 35 секунд уже в равных составах Патрик Лушняк удвоил преимущество хозяев. Третью шайбу на 39-й минуте забросил Ник Пластино

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. У "Барыса" на 48-й минуте в большинстве отличился капитан Брэндон Боченски, на что "Слован" ответил шайбой Кайла Чипчуры на 54-й.  

Для "Барыса" это поражение стало 25-м в сезоне. С 71 очком астанинский клуб находится на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Слован", одержавший 17-ю победу, с 66 баллами идет десятым на Западе. 

Следующий матч "Барыс" проведет дома 16 января. Игру с "Салаватом Юлаевым", которая начнется в 19:30 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport. 

Просмотров: 851  Комментариев: 32
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Комментарии

 
 
Рауан Еркебаев Сегодня 02:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 737
Не будем обсирать команду но сегодня был явный слив со стороны Барыса ,ждем матч Барыс -СЮ
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rustem Babaev Сегодня 02:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Савченко выгоните!!! хуже не будет
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Жомарт Габдуллин Сегодня 02:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Проиграли по всем статьям. Игры у наших не было. Никто толком и не старался. Ждем следующую.
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Allen Tontin Сегодня 02:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Вратари у барыса дырявые что ли?
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Сегодня 02:21
Статус: Профи
Рейтинг: 363
У Слована сегодня игра пошла. Первые две шайбы вообще неберущиеся были в девятки... Браст сыграл отлично. Проигран бой, ничего страшного. Все игры не выиграешь. Тем более на дальнем выезде. Главное Салават одолеть. Будет тяжело: как обычно какой-то идиот при составлении календаря после выезда на запад поставил домашнюю игру через день, а не через два. Так было после выезда на дальний восток, через день играли с Трактором
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Андрей Корб Сегодня 02:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Lapochka Lapulya ,У Барыса отличный календарь. Ты посмотри на календарь МЕдвешчака. Они играли две встречи за два дня. А про Адмирал я вообще молчу. Плохому танцору ,знаешь же что мешает
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Yerik Konkabayev Сегодня 02:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
Нечего делать нам в плэй-офф...свежая пятёрка нужна срочно..желательно финская
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Андрей Корб Сегодня 02:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Ну что и требовалось доказать.В игре с Медвешчаком было видно что если ничего не поменять ,то результат будет таковым.Слован изучил Барыс закрыл первую пятёрку,а больше ничего и не надо.Остальных можно и не считать.
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Lapochka Lapulya Сегодня 02:25
Статус: Профи
Рейтинг: 363
Allen Tontin, Пулен играл хорошо, делал отличные сэйвы до того момента пока ему практически на голову не упал один из игроков Слована. Уверена, Пулену было неприятно
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Lampa Bumaga Сегодня 02:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
После первого периода ,особенно в его конце Барыс выплеснул всю энергию и мощь .На второй период команда вышла психологический не подготовленной .Второй период -это бич Барыса .В целом первый период остался за нами,хотя Слован перебросал .В Загребе команда бежала резвее ,а в этой игре ,возможно,функционально подсела уже после первого периода .
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Андрей Корб Сегодня 02:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Lampa Bumaga,Бич Барыса это защитники и главные тренеры.
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Lampa Bumaga Сегодня 02:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
Андрей Корб,Не знаю .Мне нравится игра при Занковце ,чем при Назарове .При Селине было еще лучше .Соглашусь насчет защитников .Никогда не мог подумать ,что тот же Савченко будет так деградировать.
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Heatley Сегодня 02:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 562
Все по делу,если в первом периоде еще были шансы в конце,то во втором удаления и две шайбы и все играть перестали !!! Не было ни желания ни самоотдачи и т д,такое ощущение,что появилась уверенность что на 6 ом месте и все решили некоторые матчи не играть !!! Пока не пропустили и Слован особо ничего не показывал то,а была возможность закрепиться на 6 месте (учитывая что конкуренты проигрывают) !!! Барыс играет как хочет -ни тренер никто не влияет на это !!! Пока не будет настроя на каждую игру и пока не будут биться и сражаться в каждом моменте и всю игру ,толку не будет,осталось то играть 10 игр,так и надо выложиться силы то беречь уже не куда !!! А наш тренер до сих пор еще со звеньями не определился толком !!! Удачи Барысу и Вперед Барыс !!! Мнение мое никому не навязываю !!! P.S Конкретно по игре и игрокам ничего не хочется писать !!!
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Lampa Bumaga Сегодня 02:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
Heatley,Поражения Барыса я не связываю с плохим мастерством у хоккеистов ,а вс психологией.Думаю ,нужно выработать психологию победителя как у СКА.Для этого нужны ,чтобы руководители были сильно заинтересованы и требовательны .Такое ощущение ,что им не до команды .Главнное ,бабосы срубить.
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Heatley Сегодня 02:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 562
Lampa Bumaga, Да я согласен ,я давно писал об этом -потому как игроки играть могут и могут выигрывать, при чем у любого соперника,именно нет МОТИВАЦИИ и при чем МОТИВАЦИИ на определенные игры почему то !!! Кроме руководства и тренерского штаба мотивировать команду и влиять на команду никто не может ) только они в первую очередь должны заниматься помимо техники тактики схем и т д ,настроем и мотивацией на игры -а так все идет самотеком !!!
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Lampa Bumaga Сегодня 02:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
Heatley,Для того ,чтобы всегда быть на верху турнирной таблицы нужны еще хоккейные традиций .Нужно еще ,чтобы буквально город жил хоккеям .В этом вопросе мне нравится Омский Авангард .Сам пожил там некоторое время ,и по своей шкуре это ощутил.Народ там любит хоккей ,как бразильцы любят футбол.Такое в Астане ,если честно не замечал .
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Heatley Сегодня 02:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 562
Lampa Bumaga,
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Lapochka Lapulya Сегодня 02:38
Статус: Профи
Рейтинг: 363
Андрей Корб, Вы все такие знатоки хоккея. А почему бы Вам не пойти в селлекционную службу Барыса? Да чего там мелочиться, давайте сразу главным тренером Вас назначим. Уверена, с Вашей головой и аналитическим складом ума Барыс в КХЛ будет непобедим, одерживая по 60 матчей за сезон. Здесь на сайте себе и помощников наберете, которые тоже считают, что Барыс должен ложить на лопатки всех подряд. Их тут немало... Уж поверьте, Барыс - не Вашингтон или Питсбург, а Боча - не Овечкин...
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Lampa Bumaga Сегодня 02:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
Lapochka Lapulya ,Болельщики могут простить команду за проигрыш ,но не за равнодушие .Сегодня после того как Барыс пропустил две шайбы он просто перестал играть .Такое не прощается .
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Андрей Корб Сегодня 02:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Lampa Bumaga,В этот то как раз то и дело.Слован не был сильнее нас.Слован не был свежее нас.Просто Слован бился за результат. А нашим за что биться.они же по их мнению гарантировали себе место в ПО.
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Heatley Сегодня 02:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 562
Lapochka Lapulya ,Немного не согласен с ВАМИ ,я сам играл в хоккей профессионально -никто не требует выигрывать в каждом матче и быть непобедимым -просто есть игры в которых просто некоторые отбывают номер как говорится и просто отдается игра -нет настроя и желания называется и мотивации !!! У нас есть стабильные игроки которые постоянно будут в составе при любом раскладе -такие игроки не будут выкладываться каждый матч -они будут играть но все зависит от настроения и настроя -а например такие игроки как к примеру Шиннимин свежая кровь -такие будут лед грызть и как у нас говорят на зубах играть !!! Обэтом идет речь а не о том что надо 60 матчей выигрывать и все !!! Речь идет о настрое и мотивации и никто никогда не ругает наш Барыс и игроков !!!
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Андрей Корб Сегодня 02:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Lapochka Lapulya ,А ты знаешь я пойду.Хоть кем пойду. если возьмут.Если у тебя есть там блат замолви за меня словечко
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Сегодня 02:42
Статус: Профи
Рейтинг: 363
Поражения будут, никуда от них не деться... Главное сделать из них правильные выводы и работать, работать и еще раз работать. А то что игроки слабые... Так это не Занковец виноват. Такой уж у нас уровень хоккея. Играем с тем материалом, который есть в наличии. Не собирать же в команде 4 пятерки из иностранцев
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Серик Жаксыбаев Сегодня 02:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
Lapochka Lapulya , я практически уверен что после поражения а уж тем более победы игру вообще не разбирают. Ни тренеры ни хоккеисты ни руководство команды. Я конечно не специалист, но На повторах все видно хорошо кто как где сыграл.
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Серик Жаксыбаев Сегодня 02:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 720
При равной статистикеи игре проиграли матч, а слован игру не показал. С их стороны было достаточно брака, что бы любая другая команда наказала, но только не барыс. И как всегда одни и те же вопросы от игры к игре - нет реализации большинства, нет второй пятёрки и как всегда тупят защитники. Неужели занковец не видит что защитников не хватает на всю игру. Из за Далмана пропустили первый гол, савченко здает к концу.
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Lapochka Lapulya Сегодня 02:47
Статус: Профи
Рейтинг: 363
Lampa Bumaga, не знаю, вроде бы боролись. Конечно силёнок не так много осталось. Еще раз повторюсь, Слован и особенно их вратарь сегодня поймали игру. Сложно было что-то им противопоставить. Может в голове держат матч через день с СЮ и берегом силы, не могу сказать
Ответить 0
 
Андрей Корб Сегодня 02:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Не надо тут никаких отговорок то не так ,это не так.Надо просто признать что Барыс на сегодняшний день не способен конкурировать с топ-командами.Если мы так проигрываем команде ,которая борется за попадание в 8-ку,то что будет в ПО.У Слована травмированы половина команды.И это не просто игроки,а ведущие игроки Слована. Ещё и без ГТ они смогли на одном коньке обыграть наших.
Я думаю ,я уверен в этом. Кевина Даллмэна отправить домой.Хватит наверно уже за такоё бабло этого бездаря держать.Ну и что что у него паспорт КЗ.Что он нашей сборной золото ЧМ принёс???. Сколько пользы мы от него видели в сборной??? На ЧМ последней который он так и не поехал.Хватит,разрывайте кантракт,пусть валит к едрени -фени.Три шайбы сегодня привёз нам Кевин.За эти деньги можно троих ,а то четверых молодых защей содержать.
Савченко отправьте В Устькаман или в Номад.Оттуда молодёжь можно привлечь,.Хуже точно не будет. Были же у нас Лобанов,Ибрайбеков,Каиров или даже Лакиза.И самое главное на этот сезон уже не получится,но на след рвите кантракт с Лысым. Гнать его вшею
Команда стала какой то бесхребетной,бесхарактерной.Ну пропустили два быстрых гола надо же команду в чувство привести.Возьми тайм-аут ёпта. Потряси своей лысой башкой,по ори на них.поматери в конце концов.Они после Назара культурных слов не понимают.Я просто поражаюсь его олимпийскому спокойствию.
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Heatley Сегодня 02:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 562
Андрей Корб,
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Timur Sultanov Сегодня 02:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Савченко отличный наблюдатель когда нам шайбу забивают, если бы не его щелчок, то от него толку ноль. Но тренер не пользуется его щелчком. Пушкарев то-же статист, как и Липин.
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Lapochka Lapulya Сегодня 02:55
Статус: Профи
Рейтинг: 363
Ладно, проиграли - проглотили. Движемся дальше в плей-офф. С Салаватом и Кузней надо брать максимум. Потом будет снова сложный выезд на запад к Йокериту и Минску
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Андрей Корб Сегодня 03:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Lapochka Lapulya ,Да сколько можно глотать уже. И такими темпами мы как раз в ПО то не движемся,а наоборот.Это благо что конкуренты тоже проигрывают.иначе мы вылетели бы как пробки из зоны ПО
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Lapochka Lapulya Сегодня 03:10
Статус: Профи
Рейтинг: 363
Андрюша, будем мы обязательно в плове. Я больше чем уверена в своей любимой Команде. И еще... Пусть даже мы когда-нибудь окажемся хоть на последнем месте, я всё равно буду её любить и не пропускать ни одной трансляции
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